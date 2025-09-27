У США назвали справжню мету польотів російських дронів у Європі

Російська Федерація перевіряє протиповітряну оборону НАТО і збирає інформацію, щоб пізніше використати її у потенційній війні з Альянсом. Про це йдеться у оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики зазначають, що європейські держави борються з неідентифікованою, ймовірно російською, діяльністю дронів у прикордонних районах та поблизу інфраструктури.

Так, 25 вересня Командування повітряних сил НАТО підняло у повітря два угорські винищувачі Gripen для перехоплення російських винищувачів Су-30, Су-35 та МіГ-31, які летіли впритул до повітряного простору Латвії без входження до нього.

Крім того, в ніч з 25 на 26 вересня в Німеччині було помічено кілька невідомих безпілотників, які літали біля німецько-датського кордону в північній федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн. Міністр внутрішніх справ землі Сабіні Зюттерлін-Ваак заявила, що місцева влада розслідує інцидент, оскільки походження безпілотників залишається нез'ясованим.

25 вересня агентство AFP із посиланням на делегацію французького військового відомства повідомило, що невідомі безпілотники пролетіли над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна (Франція). Поки що причетність іноземних держав не встановлено.

Того ж дня національна поліція Данії повідомила, що влада довелася на деякий час закрити аеропорт Ольборга на північній околиці датського острова Ютландія через активність невідомих безпілотників. Аеропорт також використовують данські військові.

Генеральний директор Служби безпеки і розвідки Данії Фінн Борх Андерсен 25 вересня заявив, що відомство поки не встановило, хто запустив дрони. Втім, він зазначив, що ці інциденти нагадують модель гібридної війни, яка спостерігається в інших частинах Європи, та додав, що Данія оцінює високий ризик російського саботажу.

Влада Швеції підтвердила кілька випадків появи дронів 25 вересня поблизу військово-морської бази в місті Карлскруна.

В Інституті вивчення війни наголосили, що європейські чиновники не звинувачували безпосередньо Росію у порушенні європейського повітряного простору.

У той же час, на думку експертів, нещодавнє зростання ворожої активності дронів на тлі продовження Росією повітряних вторгнень та демонстрації сили проти країн НАТО дає підстави вважати Москву причетною до інцидентів з невідомими дронами.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія проводить кампанію з метою перевірки протиповітряної оборони НАТО та політичної волі в рамках ширших зусиль зі збору оперативної інформації, яку пізніше може застосувати у потенційному майбутньому конфлікті проти Альянсу", — йдеться у звіті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Фрідріх Мерц зробив приречену заяву: що показала атака РФ на Польщу.



