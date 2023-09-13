В стране НАТО впервые прозвучала воздушная тревога из-за угрозы атаки России

Жителям населенных пунктов вблизи границы с Украиной поступило сообщение от системы предупреждений Ro-Alert с призывом скрыться из-за угрозы падения предметов с воздушного пространства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание EuroNews.



В Румынии впервые прозвучала воздушная тревога из-за атаки России. Фото из открытых источников

Сообщение было отправлено около часа ночи 13 сентября для жителей восьми населенных пунктов в дельте Дуная, куда русские направляют свои атаки.

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"Существует вероятность падения некоторых предметов с воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Спрячьтесь в подвалах или хранилищах гражданской защиты. При отсутствии укрытия оставайтесь внутри дома как можно дальше от окон и наружных стен", — говорится в сообщении, полученном гражданами Румынии.

Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии заявила, что такое решение является частью предупреждений, применяемых властями страны для ее граждан.

"Это новая ситуация для всех, это, конечно, не нормальная ситуация, которая происходит на границе. Мы сосредотачиваемся на предупреждении и информировании населения о таких ситуациях", — заявили в румынском Национальном комитете по чрезвычайным ситуациям.

Сами же румыны, живущие вблизи украинской границы, заявили, что уже привыкли к постоянным сиренам воздушной тревоги, которые слышат с территории Украины. Кроме того, они отметили, что испытывают опасность из-за российских атак.

Напомним, что в начале сентября в Румынии обнаружили обломки российских беспилотников. Также у берегов страны была замечена российская морская мина, которая могла навредить мирному населению страны НАТО.

Также "Комментарии" сообщал, что Столтенберг отреагировал на атаку российских дронов по территории НАТО.