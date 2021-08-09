В Турции автобус после ДТП повис на дереве: есть погибшие (ФОТО)

В Турции произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

В Турции служебный автобус попал в ДТП. Фото: haberler.com

Как стало известно, инцидент произошел неподалёку от турецкого города Кемальпаша, что в провинции Измир. Сообщается, что в ДТП попал служебный автобус.

Водитель транспортного средства не справился с управлением и вылетел с дороги. Автобус перелетел через ограждение, перевернулся и повис на дереве.

В результате происшествия погибло шестеро человек и еще по меньшей мере 11 получили ранения разной степени тяжести. Они были госпитализированы прибывшими на место происшествия медиками.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В Сети появились фото с места автокатастрофы.

Фото: haberler.com

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Пакистане после столкновение автофургона с грузовиком раздался взрыв. Сообщается, что взорвались баллоны с газом, которые были установлены в задней части первого транспортного средства. В результате происшествия погибло минимум 10 человек, многие получили ранение разной степени тяжести. Потерпевшие были госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Латвии разбился небольшой частный самолет. Летательный аппарат рухнул на землю незадолго после взлёта. На его борту находилось два человека. После падения один из членов экипажа смог самостоятельно выбираться с самолета. Он был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Была названа предположительная причина авиакатастрофы. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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