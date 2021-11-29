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В Великобритании десятки людей на три дня оказались заблокированными в пабе: здание замело снегом (ФОТО)

Снегопад во время шторма "Арвен" засыпал здание паба, которое находится на высоте 528 метров над уровнем моря

сегодня, 16:15
Автор:

Денис Подставной
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В Великобритании десятки человек оказались заблокированными в пабе во время шторма. Об этом пишет издание BBC. 

В Великобритании десятки людей на три дня оказались заблокированными в пабе: здание замело снегом (ФОТО)

Снег. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в пятницу, 26 ноября, в Пабе и гостинице Tan Hill Inn, что расположен в Йоркшир-Дейлс на высоте 528 метров над уровнем моря. Сообщается, что более 50 человек собрались в заведении на трибьют-концерт группы Oasis. В это время на страну обрушился шторм под названием "Арвен", который принес с собой сильные снегопады. 

Посетители и персонал оказались заблокированы внутри здания из-за непогоды, а в субботу утром они обнаружили сугробы, которые достигали метра в высоту. Все транспортные средства были завалены снегом, а проезд по дорогам оказался невозможен. 

В Великобритании десятки людей на три дня оказались заблокированными в пабе: здание замело снегом (ФОТО) - фото 2

Фото: facebook.com/tanhillinn

Всего в заведении находился 61 человек. 40 граждан заранее забронировали номера в отеле, а остальных разместили в помещении паба. На протяжении трех дней сотрудники паба развлекали посетителей разнообразными мероприятиями. Однако в какой-то момент один из посетителей почувствовал себя плохо и ему понадобилась медицинская помощь. К счастью, сотрудникам спасательной службы удалось пробиться к мужчине сквозь снег. 

28 ноября всем посетителям паба удалось покинуть заведение. 

В Великобритании десятки людей на три дня оказались заблокированными в пабе: здание замело снегом (ФОТО) - фото 3

Фото: facebook.com/tanhillinn

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что масштабные наводнения в Индии уносят жизни людей. В индийском штате Тамил Наду за месяц выпало около тысячи миллиметров осадков. Множество сел оказались затопленными. Местные жители вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться в безопасные районы.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на испанском острове Ла-Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. На днях там зафиксировали открытие новы жерл. Из них вытекает раскалённая лава со скоростью шесть метров в минуту. 


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-england-york-north-yorkshire-59446663
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