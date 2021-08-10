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Главная Новости Мир Европа В Турции на трассе перевернулся автобус: пострадали десятки пассажиров (ФОТО)
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В Турции на трассе перевернулся автобус: пострадали десятки пассажиров (ФОТО)

Автобус перевернулся, а затем вылетел с трассы

сегодня, 18:36
Автор:

Денис Подставной

В Турции произошло серьезное ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает издание.TRT Haber.

В Турции на трассе перевернулся автобус: пострадали десятки пассажиров (ФОТО)

Серьезное ДТП в Турции. Фото: AA

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 10 августа в турецкой провинции Ушак, что на западе страны. По предварительным данным водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. После того как автобус перевернулся он, вылетел за пределы автодороги.  В результате происшествия пострадали более трех десятков пассажиров и водитель. Они получили ранения различной степени тяжести. 

На место инцидента прибыли медики и сотрудники спасательной службы. Потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения. 

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

В Сети появились фотографии с места инцидента. 

В Турции на трассе перевернулся автобус: пострадали десятки пассажиров (ФОТО) - фото 2

Фото: AA.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Румынии потерпел крушение небольшой частный самолет. На его борту находилось два человека. Сообщается, что летательный аппарат внезапно начал терять высоту и упал в поле неподалёку от города под названием Китила. Один из членов экипажа был доставлен в медицинское учреждения с помощью вертолета. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Турции служебный автобус вылетел за пределы дороги, перевернулся и повис на дереве. Сообщается, что в результате ДТП погибло шестеро человек и еще, как минимум 11 были ранены. Медики, которые прибыли на место событий госпитализировали потерпевших. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.trthaber.com/haber/gundem/usakta-otobus-sarampole-yuvarlandi-33-yarali-600869.html
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