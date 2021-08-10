В Румынии разбился самолет: есть пострадавшие (ФОТО)

В Румынии разбился частный самолет. Об этом сообщает издание Digi24.

Крушение самолета в Румынии. Фото: ISU Bucharest-Ilfov.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 10 августа недалеко от города под названием Китила, что рядом со столицей страны. Летательный аппарат внезапно потерял высоту и рухнул на землю в поле за городом. В результате происшествия пострадали двое пассажиров.

После сообщения о крушении на место инцидента поспешили медики и сотрудники спасательной службы. Двое мужчин получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы. Один из них был доставлен в медицинское учреждения с помощью вертолета.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Сети появились фото с места крушения летательного аппарата.





Фото: ISU Bucharest-Ilfov.



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