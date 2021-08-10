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Главная Новости Мир Европа В Румынии разбился самолет: есть пострадавшие (ФОТО)
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В Румынии разбился самолет: есть пострадавшие (ФОТО)

В результате происшествия пострадали двое пассажиров

сегодня, 16:39
Автор:

Денис Подставной

В Румынии разбился частный самолет. Об этом сообщает издание Digi24. 

В Румынии разбился самолет: есть пострадавшие (ФОТО)

Крушение самолета в Румынии. Фото: ISU Bucharest-Ilfov.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 10 августа недалеко от города под названием Китила, что рядом со столицей страны. Летательный аппарат внезапно потерял высоту и рухнул на землю в поле за городом. В результате происшествия пострадали двое пассажиров. 

После сообщения о крушении на место инцидента поспешили медики и сотрудники спасательной службы. Двое мужчин получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы. Один из них был доставлен в медицинское учреждения с помощью вертолета. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия. 

В Сети появились фото с места крушения летательного аппарата. 

В Румынии разбился самолет: есть пострадавшие (ФОТО) - фото 2

Фото: ISU Bucharest-Ilfov.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Германии автобус попал в смертельное ДТП. Как стало известно, водитель грузового автомобиля совершил столкновение с переполненным автобусом. По предварительной информации причиной аварии могли стать неполадки в работе светофора. В результате происшествия погиб один пассажир автобуса и еще многие получили ранения. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше столкнулись два трамвая. Авария произошла на кольцевой развязке. В результате лобового столкновения транспортных средств пострадали около 30 пассажиров. Они были доставлены в медицинские учреждения медиками, которые прибыли на место инцидента. На данный момент стражи порядка устанавливают причины происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/foto-video-un-avion-de-mici-dimensiuni-s-a-prabusit-in-chitila-doua-persoane-sunt-ranite-1628737
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