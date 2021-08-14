В Турции наводнения разрушают города: погибли десятки человек (ВИДЕО)

В Турции продолжает бушевать стихия. Об этом сообщает издание TRT.

В Турции из-за наводнений погибло 38 человек. Фото: Европейская Правда

Как стало известно, число погибших из-за стихии уже достигло 38. Продолжаются поиски людей, которые числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что из-за наводнений погибло 32 человека в провинции Кастамону и шесть граждан в провинции Синоп. Еще более 10 человек находятся в больницах из-за полученных травм. Продолжаются поиски гражданина, который пропал без вести в Бартини.

В поисково-спасательных операциях принимают участие около 5,5 тысяч сотрудников спасательной службы. Задействованы 19 вертолетов, более 658 автомобилей, 542 единицы строительной техники, 42 плавсредства, 66 карет скорой помощи и служебные собаки.

По состоянию на 13 августа из-за опасности 1877 граждан были вынуждены покинуть свои дома. Синоптики информируют, что проливные дожди могут продлиться до конца недели.

В Сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в японии из-за сильных дождей образовались оползни и ливни. Стихия бушует на острове Кюсю, который находится на юго-западе страны. За несколько дней в одном из районов выпало рекордное количество осадков. Несколько рек вышли из берегов. Оползнями уничтожили уже несколько домов. Стихия унесла жизнь одной местной жительницы. Сообщается, что несколько человек числятся пропавшими без вести. Подробно об это читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что неподалёку от итальянской столицы леса были охвачены огнем. Десятки семей, которые проживают в опасных районах, были вынуждены покинуть свои дома. Им предоставили номера в отелях. Из-за пожаров было приостановлено железнодорожное сообщение. Подробнее читайте в нашей статье.

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