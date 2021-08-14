В Турции перевернулся автобус со студентами: много пострадавших (ФОТО)

В Турции перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает издание CNN Türk.

В Турции перевернулся автобус. Фото: cnnturk.com

Как стало известно, инцидент произошел турецкой провинции Кайсери, что расположена в центральной части страны. Автобус, в котором преимущественно находились студенты направлявшиеся на экскурсию в столицу страны угодил в ДТП. Транспортное средство перевернулось и вылетело на обочину автодороги.

Сообщается, что в результате происшествия пострадали почти три десятка человек. Они получили ранения различной степени тяжести. Потерпевших госпитализировали медики, которые прибыли на место инцидента. Тяжелораненых доставляли в медицинские учреждения по воздуху.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

В Сети появились фотографии с места события.

Фото: cnnturk.com

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что неподалёку от турецкого города Кахраманмараш потерпел пожарный самолет БЕ-200, который был арендован у России. Сообщается, что он разбился во время выполнения задач по ликвидации возгораний. На его борту находилось восемь человек включая российских военнослужащих. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Египте, кобра которая выползла из ящика, напала на пассажиров микроавтобуса. Сообщается, что совладелец транспортного средства попросил водителя перевезти животное в другой город. Ящик со змеей поставили в багажник. Во время поездки она выбралась из него и атаковала всех пассажиров. После нападения неуправляемая машина врезалась в бетонное ограждение. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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