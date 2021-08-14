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Главная Новости Мир Европа В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет: выживших нет (ВИДЕО)
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В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет: выживших нет (ВИДЕО)

На борту самолета БЕ-200 находилось восемь человек

14 августа 2021, 17:40
Автор:

Денис Подставной

В Турции разбился пожарный самолет. Об этом сообщает Dailyaz на своей странице в социальной сети в twitter.

В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет: выживших нет (ВИДЕО)

В Турции разбился арендованный у России БЕ-200. Фото: twitter.com/gurselkursunat1

На борту самолета БЕ-200, который был арендован у РФ, находилось восемь человек. Из них пятеро были российскими военными, трое — представителями Турции. 

Как стало известно, летательный аппарат потерпел крушение неподалёку от города Кахраманмараш, что на востоке страны. Самолет-амфибия разбился во время выполнения задач по ликвидации возгорания. 

Сообщается, что в результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту. 

В Сети появилось видео, на котором запечатлено место крушения. 


Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Латвии потерпел крушение небольшой частный самолет. Сообщается, что летательный аппарат не смог набрать высоту и рухнул на землю незадолго после взлёта. На его борту находилось два члена экипажа. Сразу после падения один пилот смог самостоятельно выбраться из разрушенной машины. Он был госпитализирован медиками, которые прибыли на место происшествия. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в России в озеро рухнул вертолет с туристами на борту. Сообщается, что у него на борту находилось 13 человек. В число туристов входил несовершеннолетний. После падения летательный аппарат погрузился на глубину более ста метров, и аквалангисты не смогли подобраться к нему. Отмечается, что винтокрылая машина летела по популярному туристическому маршруту. К месту аварии направились сотрудники спасательной службы, медики и сотрудники заповедника. Подробнее читайте в нашей статье. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-turcii-razbilsya-pozharnyy-samolet-be-200-arendovannyy-u-rossii-1846582.html
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