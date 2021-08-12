В Египте кобра убила всех пассажиров микроавтобуса (ФОТО)

BTC/USD
44838.29
ETH/USD
3107.06
LTC/USD
168.59
USD/UAH
26.99
EUR/UAH
31.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
В Египте змея убила людей, которые находились с ней в автомобиле. Об этом сообщает издание Arab News.
В Египте кобра напала на людей. Фото: Youm7
Как стало известно, инцидент произошел на севере страны. Сообщается, что совладелец микроавтобуса попросил водителя перевезти кобру из города Александрия в Кафр-эш-Шейх. Водитель поставил коробку с животным в багажник транспортного средства и отправился в путь. Вскоре в автомобиль подсели еще четыре человека. Все они являлись членами одной семьи.
Во время поездки кобра выползла из ящика и проползла под сиденьями в салон микроавтобуса. Там ядовитое животное атаковало всех пассажиров и водителя. Все они погибли. После этого неуправляемое транспортное средство врезалось в бетонное ограждение.
После остановки автомобиля животное попыталось убежать, но очевидцы происшествия убили его.
Фото: Youm7
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Индии слон затоптал до смерти местного жителя. Инцидент произошел, когда животные переходили через дорогу. Люди уступили дорогу и остановилась, чтобы посмотреть на них. Некоторые начали дразнить слонов. В результате одно животное отделилось от стада и направилось в сторону людей. Толпа начала убегать, но один мужчина споткнулся и упал. В этот момент слон напал на него. Подробно об этом читайте в нашей статье.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Бразилии акула откусила местному жителю руку по локоть. Сообщается, что в этот день мужчина отдыхал на пляже вместе со своими приятелями и в какой-то момент отлучился, чтобы справить нужду. На пляже не было туалетов и поэтому он решил сделать это в океане. В этот момент на мужчину напал хищник. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Гість
сегодня, 13:11
Як завжди, люди дУрні, а винна тварина.