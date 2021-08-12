В России в озеро упал вертолёт с туристами на борту: есть погибшие (ВИДЕО)

На Камчатке на территории Кроноцкого заповедника вертолет рухнул в озеро. Стали известны подробности катастрофы. Об этом сообщает издание УНИАН.

Падение вертолета на Камчатке. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, на борту вертолёта МИ-8 находилось 13 туристов и три члена экипажа. В число туристов входил ребёнок. После крушения вертолета восьмерым людям удалось выжить, они находились в критическом состоянии. На место инцидента поспешили сотрудники спасательной службы. Было задействовано 60 человек и 10 единиц техники.

Сообщается, что летательный аппарат погрузился на глубину более ста метров неподалёку от острова Сердце Алаида и водолазы не смогли туда добраться. К операции якобы планируют привлечь водолазов Тихоокеанского флота, которые готовы к погружениям на большую глубину.

Винтокрылая машина летела по популярному маршруту от Николаевки до озера Курильское. Отмечается, что после крушения нескольким людям удалось выбраться из вертолета. Сотрудники заповедника по звуку поняли, что с летательным аппаратом что-то не так, и направились на лодке к месту аварии.

Возможная причина авиакатастрофы — ошибка пилотирования. По предварительным данным, вертолёт сбился с курса из-за густого тумана и сел на воду вместо посадочной площадки.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России вертолет МИ-8, принадлежащий компании "Витязь Аэро", упал в воду в районе Курильского озера. В готовность привели спасательный вертолет МЧС России со спасателями на борту. Подробнее об этом читайте в нашем материале.



Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Латвии потерпел крушение небольшой частный самолет. Сообщается, что летательный аппарат не смог набрать необходимую высоту и выровняться, а затем упал на землю. В результате происшествия погибли люди. По предварительным данным, катастрофа могла произойти из-за неполадок в двигателе летательного аппарата. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Подробнее читайте в нашей статье.

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