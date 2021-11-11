В Турции рухнуло двухэтажное здание: под завалами десятки людей (ФОТО)

В Турции произошло обрушение двухэтажного здания. Об этом сообщает издание Корреспондент.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в турецком городе Малатья, что на востоке страны. Рухнул двухэтажный жилой дом. По информации СМИ, в результате обрушения под завалами оказались более двух десятков человек. Более половины людей из этого числа получили травмы различной степени тяжести. Потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения. Остальные смогли выбраться из-под завалов самостоятельно и не нуждались в госпитализации.

Отмечается, что в день происшествия на первом этаже дома проводились ремонтные работы. Согласно предварительным данным, обрушение могло произойти из-за повреждения одной из стен здания.

На место событий прибыло около 250 сотрудников спасательной службы. Они разбирали завалы на протяжении всей ночи.

Фото: hurriyetdailynews

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Индии произошло сильное возгорание в здании детской больницы. Пламя окутало отделение, где находилось несколько десятков младенцев. Некоторых из них не удалось спасти. Сотрудники пожарной службы смогли полностью ликвидировать пожар. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за короткого замыкания.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Польше посреди городской улицы был обнаружен раненый гражданин Украины. Мужчина получил ножевые ранения в область шеи. На место инцидента поспешили медики, которые оказали помощь пострадавшему, однако вскоре тот скончался. На данный момент полицейским удалось установить личность подозреваемого в совершении преступления.

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