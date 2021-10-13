В Турции снова полыхает лес: огонь тушат с помощью авиации (ВИДЕО)

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Денис Подставной
В Турции снова разгорелся лесной пожар. Об этом пишет издание Корреспондент.
Лесной пожар в Турции. Фото: ntv.com.tr
В турецкой провинции Анталья неподалёку от курортного посёлка Гёйнюк на плато Учолук образовалось сильное возгорание. В ликвидации масштабного лесного пожара была задействована авиация.
По словам мера города Кемер, тушение пожара осложняет труднодоступная местность и сильный ветер, который часто меняет своё направление.
На данный момент с пламенем борются с помощью четырех вертолетов, двух бульдозеров и 12 пожарных автомобилей. Сотрудникам пожарной службы помогают работники лесного хозяйства. Муниципальные сотрудники подвозят воду спасателям.
Согласно предварительной информации, возгорание образовалось из-за попадания молнии.
В Сети появляются видео с места событий. На кадрах виден масштаб пожара.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Филиппинах бушует мощный тайфун. Из-за непогоды начали образовываться масштабные наводнения и сходы оползней. В двух провинциях погибли семеро человек. Еще многие получили ранения различной степени тяжести. Более десяти человек числятся пропавшими без вести. Жители опасных районов вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Канарских островах извержение вулкана стало еще сильнее. Вулканический конус оказался частично разрушен. Из-за этого огромные камни рухнули в низ с холма. Согласно данным в средствах массовой информации, раскалённая лава вызвала возгорание на цементном заводе. На данный момент извержение уничтожило уже более тысячи зданий.
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