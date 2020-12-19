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Главная Новости Мир Европа В Турции взорвалась больница с пациентами COVID-19: есть жертвы
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В Турции взорвалась больница с пациентами COVID-19: есть жертвы

Причиной взрыва стало неосторожное обращение с кислородным аппаратом

сегодня, 09:32
Автор:

Сергей Медведев

Трагический случай произошел в одном из лечебных учреждений Турции. В клинике, где проходили лечение пациенты с коронавирусным заболеванием, прогремел взрыв. Виною тому стало неосторожное обращение с кислородным аппаратом. Инцидент произошел в городе Газиантеп.

В Турции взорвалась больница с пациентами COVID-19: есть жертвы

Кислородный аппарат в больнице стал причиной взрыва

Отмечается, что по меньшей мере восемь пациентов больнице лишились жизни в результате взрыва. Согласно предварительной информации местных СМИ, в отделении реанимации скончалось семь человек, еще один умер в ходе транспортировки в другой госпиталь. Еще четырнадцать пациентов, которые проходили лечение, перевели в другие больницы.

Все погибшие — люди зрелого и преклонного возраста. По информации правоохранителей, возраст пострадавших составляет от 56 до 85 лет.

Полиция занимается расследованием инцидента.

Как сообщал портал "Комментарии", по меньшей мере 14 человек погибли, 119 человек получили ранения в результате взрыва автомобиля у местного отделения полиции в городе Гор в центральной части Афганистана. По данным источника, все погибшие — гражданские, которые в этот момент находились рядом с автомобилем. Власти обвиняют в теракте представителей группировки "Талибан", однако та на себя ответственность пока не взяла.  

Напомним, ранее в США прогремела серия взрывов.  Согласно оперативной информации, в результате взрывов начался пожар. От огня пострадало минимум 13 человек: с ожогами разной степени их доставили в больницу.ЧП произошло на борту туристического катера, который перевозил 21 пассажира. Известно, что два человека находятся в тяжелом состоянии.  Сейчас копы выясняют, был ли катер частным или чартерным, а также что стало причиной взрывов на плавсредстве.

 


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Источник: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/gaziantepte-hastanede-yogun-bakimda-cikan-yanginda-8-hasta-hayatini-kaybetti-/2082036
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