В Украине ответили на ужасное заявление Фицо об украинских военных

Заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо по поводу украинских военных противоречит уровню доверия и сотрудничества между Украиной и Словакией.

Роберт Фицо (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В заявлении ведомства отмечается, что Киев разочарован словами Фицо, идущих вразрез с существующим уровнем взаимодействия между двумя странами. МИД Украины отмечает, что украинские воины защищают не только свою страну и дома, но и всю Европу и свободный мир от российских окупантов, использующих символы, напоминающие фашистскую эстетику современной России.

Министерство также напомнило, что противодействие российской агрессии является продолжением исторической борьбы украинского народа против тоталитарных режимов. Украина надеется на объединение усилий Словакии и всех европейских партнеров в противостоянии новейшему российскому злу, которое принесло на украинскую землю зверства, невиданные со времен Второй мировой войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Фицо сделал шокирующее заявление по поводу украинских военных . Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что в Украине вроде бы воюют "нацистские войска" и добавил, что весь мир молча наблюдает за этим. Такое заявление он сделал во время посещения Музея Холокоста в Среде. Стоит отметить, что Фицо часто озвучивает соответствующие российской пропаганде тезисы.

По мнению Фицо, мир находится в заблуждении, поскольку, с одной стороны, осуждает военные преступления, а с другой — допускает компромиссы, по его словам, "оскорбляющие память жертв Холокоста и расовой дискриминации". Кроме того, он также посетовал, что в Словакии "фашистом" называют тех, кто имеет "другое мнение".

