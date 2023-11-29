logo

BTC/USD

37871.72

ETH/USD

2039.36

LTC/USD

69.87

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Украине зафиксировали снижение поддержки вступления в ЕС и НАТО: что изменилось
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине зафиксировали снижение поддержки вступления в ЕС и НАТО: что изменилось

Большинство украинцев во всех регионах поддерживают вступление страны в Европейский Союз и НАТО.

сегодня, 20:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Подавляющее большинство граждан Украины поддерживают вступление своей страны в ЕС и НАТО. Но уровень поддержки несколько снизился. Об этом информируют, обнародовав данные опроса, представители Социологической группы " Рейтинг ".

В Украине зафиксировали снижение поддержки вступления в ЕС и НАТО: что изменилось

Вступление в ЕС и НАТО поддерживают большинство украинцев (фото из открытых источников)

Да, в конце ноября 78% участников опроса проголосовали бы за вступление своей страны в ЕС во время возможного референдума, но это несколько меньше, чем в июле этого года (85%). Против вступления в Евросоюз голосовало бы только 5% респондентов. При этом увеличилось количество тех, кто не определился или не хотел голосовать: 3% и 14% соответственно.


Поддержка вступления Украины в НАТО тоже показала тенденцию к понижению и зафиксирована на уровне 77% (в июле было 83%). Теперь показатель поддержки вступления в Альянс на том же уровне, как был в начале российской войны в марте 2022 года. Но нет желания видеть Украину в НАТО только 5% опрошенных, 15% — не проголосовали бы, и 3% — еще не определились.

В целом в каждой из областей большинство высказались за вступление в ЕС и Альянс, однако больше желающих видеть Украину в составе ЕС и НАТО — это жители Киева и западных областей.

Опрос социологами проводился 22-23 ноября 2023, его участники 1000 респондентов из всех регионов, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также регионов, где на момент опроса не было украинской мобильной связи.

В Украине зафиксировали снижение поддержки вступления в ЕС и НАТО: что изменилось - фото 2
В Украине зафиксировали снижение поддержки вступления в ЕС и НАТО: что изменилось - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как в Польше относятся к украинцам и россиянам . Среди жителей Польши снижается уровень симпатий гражданам Украины. Но самая большая неприязнь у поляков к россиянам, а свои самые большие симпатии они проявляют к американцам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!