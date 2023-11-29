В Украине зафиксировали снижение поддержки вступления в ЕС и НАТО: что изменилось

Подавляющее большинство граждан Украины поддерживают вступление своей страны в ЕС и НАТО. Но уровень поддержки несколько снизился. Об этом информируют, обнародовав данные опроса, представители Социологической группы " Рейтинг ".

Вступление в ЕС и НАТО поддерживают большинство украинцев (фото из открытых источников)

Да, в конце ноября 78% участников опроса проголосовали бы за вступление своей страны в ЕС во время возможного референдума, но это несколько меньше, чем в июле этого года (85%). Против вступления в Евросоюз голосовало бы только 5% респондентов. При этом увеличилось количество тех, кто не определился или не хотел голосовать: 3% и 14% соответственно.

Поддержка вступления Украины в НАТО тоже показала тенденцию к понижению и зафиксирована на уровне 77% (в июле было 83%). Теперь показатель поддержки вступления в Альянс на том же уровне, как был в начале российской войны в марте 2022 года. Но нет желания видеть Украину в НАТО только 5% опрошенных, 15% — не проголосовали бы, и 3% — еще не определились.

В целом в каждой из областей большинство высказались за вступление в ЕС и Альянс, однако больше желающих видеть Украину в составе ЕС и НАТО — это жители Киева и западных областей.

Опрос социологами проводился 22-23 ноября 2023, его участники 1000 респондентов из всех регионов, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также регионов, где на момент опроса не было украинской мобильной связи.

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