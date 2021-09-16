В США аллигатор съел пенсионера, пока его жена звала на помощь

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Денис Подставной
В Соединённых Штатах Америки аллигатор убил человека. Об этом сообщает издание ТСН.
В США аллигатор съел мужчину. Фото: ТСН.
Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Луизиана пострадавшем от урагана "Ида". Более двух недели разыскивали 71-летнего местного жителя, которого последний раз видели в городе Слайдели, что неподалёку от Нового Орлеана.
Женщина заявившая о пропаже рассказала, что большой аллигатор напал на её мужа, когда тот вышел за пределы дома до сарая, окруженного паводковыми водами.
Согласно данным правоохранительных органов, хищник оторвал руку своей жертвы, а когда женщина пыталась спасти своего мужа, аллигатор скрылся в воде. Несмотря на серьезную рану и сильное кровотечение пенсионер сказал своей жене сесть в лодку и позвать на помощь. Сам он остался на лестнице.
Американке удалось найти помощь примерно в полутора километрах от места событий. Однако, когда она вернулась, то обнаружила, что мужа больше нет на лестнице.
На днях в ловушку был пойман аллигатор, у которого в желудке нашли останки человеческого тела. Специалисты будут работать, чтобы удостоверится, что они принадлежат пропавшему без вести пенсионеру.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в австралийском городе Квинсленд на двух военнослужащих, которые купались в реке напал крокодил. Он схватил одного из мужчин за ногу и не разжимал челюсти. На помощь пострадавшему поспешил его приятель, однако когда он пытался разжать челюсти хищнику, тот переключился на него. Рептилия сделала четыре "оборота смерти". Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Австралии маленькая девочка погибла после нападения сороки. Агрессивная птица напала на женщину с ребёнком, когда те гуляли в парке.
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