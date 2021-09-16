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Главная Новости Мир США В США аллигатор съел пенсионера, пока его жена звала на помощь
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В США аллигатор съел пенсионера, пока его жена звала на помощь

Пропавшего мужчину искали на протяжении нескольких недель

сегодня, 12:31
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки аллигатор убил человека. Об этом сообщает издание ТСН.

В США аллигатор съел пенсионера, пока его жена звала на помощь

В США аллигатор съел мужчину. Фото: ТСН.

Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Луизиана пострадавшем от урагана "Ида". Более двух недели разыскивали 71-летнего местного жителя, которого последний раз видели в городе Слайдели, что неподалёку от Нового Орлеана.

Женщина заявившая о пропаже рассказала, что большой аллигатор напал на её мужа, когда тот вышел за пределы дома до сарая, окруженного паводковыми водами.

Согласно данным правоохранительных органов, хищник оторвал руку своей жертвы, а когда женщина пыталась спасти своего мужа, аллигатор скрылся в воде. Несмотря на серьезную рану и сильное кровотечение пенсионер сказал своей жене сесть в лодку и позвать на помощь. Сам он остался на лестнице. 

Американке удалось найти помощь примерно в полутора километрах от места событий. Однако, когда она вернулась, то обнаружила, что мужа больше нет на лестнице. 

На днях в ловушку был пойман аллигатор, у которого в желудке нашли останки человеческого тела. Специалисты будут работать, чтобы удостоверится, что они принадлежат пропавшему без вести пенсионеру. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в австралийском городе Квинсленд на двух военнослужащих, которые купались в реке напал крокодил. Он схватил одного из мужчин за ногу и не разжимал челюсти. На помощь пострадавшему поспешил его приятель, однако когда он пытался разжать челюсти хищнику, тот переключился на него. Рептилия сделала четыре "оборота смерти". Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Австралии маленькая девочка погибла после нападения сороки. Агрессивная птица напала на женщину с ребёнком, когда те гуляли в парке. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/poka-zhena-zvala-na-pomosch-telo-ischezlo-ogromnyy-alligator-zagryz-letnego-muzhchinu-posle-moschnogo-uragana-v-ssha-foto-1867753.html
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