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В Венгрии отреагировали на изменения в закон Украины о нацменьшинствах: что говорят

В Венгрии прокомментировали изменения в закон Украины о нацменьшинствах. В соседней стране снова недовольны

сегодня, 18:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Венгрия все еще недовольна изменениями в законе Украины о нацменьшинствах, принятых в Раде. Говорят, что до возвращения прав 2015 года еще далеко. Об этом говорится на Facebook-странице госсекретаря венгерского Министерства иностранных дел Тамаша Менцера.

В Венгрии отреагировали на изменения в закон Украины о нацменьшинствах: что говорят

В Венгрии прокомментировали изменения в закон Украины о нацменьшинствах (фото из открытых источников)

В своем сообщении Менцер написал, что в Украине венгерское общество начали непрерывно "лишать прав 8 лет назад".


"Мы, конечно, будем тщательно оценивать вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас понятно, что до возвращения прав 2015 оно далеко. При этом мы постоянно контролируем имплементацию", — заявил госсекретарь МИД Венгрии.

Следует отметить, что отношения Украины и Венгрии испортились в 2017 году, когда украинский парламент поддержал закон об образовании. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, изменилось ли мнение правительства Орбана о помощи Украине и ее вступлению в ЕС. В правительстве Венгрии подвергли критике оказание помощи Украине от Европейского Союза, а также высказались против вступления Украины в ЕС.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на заседании правительства высказал позицию по отношению к Украине. По словам Гуйяша, финансовая помощь для Украины от ЕС неоправданна. Представитель правительства Орбана считает эти цифры "плохими" и критикует Европейский Союз, который якобы через Украину "незаконно" заморозил средства для Венгрии.

Представитель правительства Орбана указал, что эти факторы являются критическими для Венгрии, поэтому она будет блокировать вступление Украины в ЕС, а также выделение средств для Украины от Европейского Союза.



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