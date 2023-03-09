В Венгрии отреагировали на предложение Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский в феврале призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приехать в Киев. В столице Украины Зеленский предложил обсудить с лидером Венгрии проблемные темы, возникшие между странами. Руководитель офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ответил на такой запрос со стороны Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Blikk.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Представитель премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что визит Виктора Орбана будет возможен после решения спорных вопросов между странами, в том числе изучения венгерского языка в Закарпатье.
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По мнению руководителя офиса премьер-министра Венгрии, визит должен решить неотложные проблемные моменты, а не включать в себя "демонстративный характер". Гуйяш намекнул, что в Украине до сих пор не выполнили требование учить детей на венгерском.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев хотят изучать русский язык в школах и как изменились показатели в последние годы.
Также, "Комментарии" писал об инициативе Виктора Орбана создать новый военный союз на базе Европы. По мнению венгерского премьера, такой альянс был бы похож на НАТО, однако без США.
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