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В Венгрии отреагировали на предложение Зеленского

Руководитель офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отреагировал на предложение Владимира Зеленского, которое президент Украины сделал в феврале.

сегодня, 17:30
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приехать в Киев. В столице Украины Зеленский предложил обсудить с лидером Венгрии проблемные темы, возникшие между странами. Руководитель офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ответил на такой запрос со стороны Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Blikk.

В Венгрии отреагировали на предложение Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Представитель премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что визит Виктора Орбана будет возможен после решения спорных вопросов между странами, в том числе изучения венгерского языка в Закарпатье.


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"Существует ряд вопросов с Киевом, которые не без основания обострили отношения между двумя странами в последние годы", — сказал Гуйяш и добавил, "если какие-то из них можно решить, то визит имел смысл".

По мнению руководителя офиса премьер-министра Венгрии, визит должен решить неотложные проблемные моменты, а не включать в себя "демонстративный характер". Гуйяш намекнул, что в Украине до сих пор не выполнили требование учить детей на венгерском.

"Мы поддерживаем Украину финансово, но в сентябре обучение в школах начнется со строгими ограничениями на использование языка", — отметил Гергей Гуйяш и отметил, что Украина якобы пренебрегает правами человека на свободное использование языка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев хотят изучать русский язык в школах и как изменились показатели в последние годы.

Также, "Комментарии" писал об инициативе Виктора Орбана создать новый военный союз на базе Европы. По мнению венгерского премьера, такой альянс был бы похож на НАТО, однако без США.



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Источник: https://www.blikk.hu/politika/magyar-politika/orban-viktor-kijev-latogatas/2nnkr0t
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