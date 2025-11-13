В Венгрии сделали циничное заявление о помощи Украине: реакция МИД

Рубрики
Кравцев Сергей
В МИД Украины прокомментировали заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что правительство Венгрии больше не будет предоставлять деньги Украине якобы из-за нового коррупционного скандала в энергетической сфере.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
По его словам, брюссельская элита якобы хочет влить деньги европейских налогоплательщиков.
Одиозный премьер отметил, что Будапешт не хочет иметь к этому никакого отношения. После резонансного скандала венгерский народ не будет больше направлять свои финансы украинцам.
В Министерстве иностранных дел Украины подготовили ответ на циничное заявление Орбана, и напомнили венгерскому политику о его коррупционных скандалах из прошлого.
