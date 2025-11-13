logo

В Венгрии сделали циничное заявление о помощи Украине: реакция МИД
НОВОСТИ

В Венгрии сделали циничное заявление о помощи Украине: реакция МИД

Виктор Орбан заявил, что после резонансного скандала Венгрия точно не поддастся финансовым требованиям и шантажу украинского президента

13 ноября 2025, 14:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В МИД Украины прокомментировали заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что правительство Венгрии больше не будет предоставлять деньги Украине якобы из-за нового коррупционного скандала в энергетической сфере.

В Венгрии сделали циничное заявление о помощи Украине: реакция МИД

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Золотая иллюзия Украины разваливается. Разоблачена сеть военной мафии с бесчисленными связями с президентом Владимиром Зеленским. Министр энергетики уже ушел в отставку, а главный подозреваемый сбежал из страны", — заявил Орбан.

По его словам, брюссельская элита якобы хочет влить деньги европейских налогоплательщиков.

Одиозный премьер отметил, что Будапешт не хочет иметь к этому никакого отношения. После резонансного скандала венгерский народ не будет больше направлять свои финансы украинцам.

В Министерстве иностранных дел Украины подготовили ответ на циничное заявление Орбана, и напомнили венгерскому политику о его коррупционных скандалах из прошлого.

"Лекции о коррупции от политика, который впутан в коррупционные скандалы и сделал свою страну самой бедной в ЕС? Нет, спасибо", — подчеркнул спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина может рассчитывать на новый транш от Евросоюза в размере 6 млрд евро с доходов замороженных активов Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК, которая цитирует заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Только за один день на прошлой неделе Россия запустила более 40 баллистических и крылатых ракет, а также почти 500 беспилотников, направленных против энергетической инфраструктуры Украины. Две крупные электростанции были уничтожены", — заявила глава Еврокомиссии.




