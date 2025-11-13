В Угорщині зробили цинічну заяву про допомогу Україні: реакція МЗС

У МЗС України прокоментували заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що уряд Угорщини більше не надаватиме гроші Україні нібито через новий корупційний скандал в енергетичній сфері.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

"Золота ілюзія України розвалюється. Викрито мережу військової мафії з незліченними зв'язками з президентом Володимиром Зеленським. Міністр енергетики вже пішов у відставку, а головний підозрюваний втік із країни", — заявив Орбан.

За його словами, брюссельська еліта нібито хоче влити гроші європейських платників податків.

Одіозний прем'єр зазначив, що Будапешт не хоче мати до цього жодного стосунку. Після резонансного скандалу угорський народ більше не спрямовуватиме свої фінанси українцям.

У Міністерстві закордонних справ України підготували відповідь на цинічну заяву Орбана і нагадали угорському політику про його корупційні скандали з минулого.

"Лекції про корупцію від політика, який вплутаний у корупційні скандали і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую", — наголосив речник МЗС України Георгій Тихий.

