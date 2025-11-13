logo_ukra

BTC/USD

103029

ETH/USD

3453.28

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа В Угорщині зробили цинічну заяву про допомогу Україні: реакція МЗС
commentss НОВИНИ Всі новини

В Угорщині зробили цинічну заяву про допомогу Україні: реакція МЗС

Віктор Орбан заявив, що після резонансного скандалу Угорщина точно не піддасться фінансовим вимогам та шантажу українського президента.

13 листопада 2025, 14:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У МЗС України прокоментували заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що уряд Угорщини більше не надаватиме гроші Україні нібито через новий корупційний скандал в енергетичній сфері.

В Угорщині зробили цинічну заяву про допомогу Україні: реакція МЗС

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

"Золота ілюзія України розвалюється. Викрито мережу військової мафії з незліченними зв'язками з президентом Володимиром Зеленським. Міністр енергетики вже пішов у відставку, а головний підозрюваний втік із країни", — заявив Орбан.

За його словами, брюссельська еліта нібито хоче влити гроші європейських платників податків.

Одіозний прем'єр зазначив, що Будапешт не хоче мати до цього жодного стосунку. Після резонансного скандалу угорський народ більше не спрямовуватиме свої фінанси українцям.

У Міністерстві закордонних справ України підготували відповідь на цинічну заяву Орбана і нагадали угорському політику про його корупційні скандали з минулого.

"Лекції про корупцію від політика, який вплутаний у корупційні скандали і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую", — наголосив речник МЗС України Георгій Тихий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна може розраховувати на новий транш від Євросоюзу у розмірі 6 млрд євро з доходів заморожених активів Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЄК, яка цитує заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Лише за один день минулого тижня Росія запустила понад 40 балістичних та крилатих ракет, а також майже 500 безпілотників, спрямованих проти енергетичної інфраструктури України. Дві великі електростанції були знищені", — заявила голова Єврокомісії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини