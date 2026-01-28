В Венгрии согласились с позицией МИД Украины и озвучили скандальное заявление

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто согласился с оценкой главы МИД Украины Андрея Сибиги по поводу того, что именно Будапешт в настоящее время остается главным политическим препятствием на пути Украины к членству в Европейском Союзе. Однако согласие венгерского дипломата сопровождалось резким и скандальным заявлением.

Петер Сиярто. Фото из открытых источников

Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" прокомментировал недружественные шаги Венгрии, отметив, что позиция Будапешта фактически блокирует евроинтеграционный процесс Украины. В ответ Сиярто опубликовал сообщение в Facebook, где подтвердил этот тезис, заявив, что при нынешней власти Орбана в Венгрии Украина не станет членом ЕС.

"Пока мы у власти, Украина точно не станет членом Европейского Союза, потому что украинцы принесут войну в ЕС и таким образом втянут нас в свою войну. Европейцы, среди них и венгры, потеряли бы свои деньги в пользу Украины, наши фермеры обанкротились бы из-за некачественного зерна, а украинская мафия использовала нас как транзитный пункт", – заявил Сиярто.

Кроме того, Сиярто увязал европейские перспективы Украины с внутренней политикой Венгрии, заявив, что Киев рассчитывает на победу оппозиционной партии "Тиса" на парламентских выборах. В итоге, Сиярто написал, 12 апреля в день выборов в Венгрии "вопрос стоит так: мир или война? Венгрия или Украина?"

