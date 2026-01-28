В Угорщині погодилися з позицією МЗС України та озвучили скандальну заяву

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто погодився з оцінкою глави МЗС України Андрія Сибіги щодо того, що саме Будапешт нині залишається головною політичною перешкодою на шляху України до членства в Європейському Союзі. Однак згода угорського дипломата супроводжувалася різкою та скандальною заявою.
Петер Сіярто. Фото з відкритих джерел
Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді" прокоментував недружні кроки Угорщини, наголосивши, що позиція Будапешта фактично блокує євроінтеграційний процес України. У відповідь Сіярто опублікував допис у Facebook, де підтвердив цю тезу, заявивши, що за нинішньої влади Орбана в Угорщині Україна не стане членом ЄС.
Крім того, Сіярто пов’язав європейські перспективи України з внутрішньою політикою Угорщини, заявивши, що Київ розраховує на перемогу опозиційної партії "Тиса" на парламентських виборах. У підсумку, Сіярто написав, 12 квітня в день виборів в Угорщині "питання стоїть так: мир чи війна? Угорщина чи Україна?".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що гучний "туалетний" скандал в Угорщині може позбавити Орбана останніх шансів на перемогу на виборах.
Також "Коментарі" писали, що Зеленський назвав конкретну дату вступу України до ЄС.