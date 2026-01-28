В Угорщині погодилися з позицією МЗС України та озвучили скандальну заяву

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто погодився з оцінкою глави МЗС України Андрія Сибіги щодо того, що саме Будапешт нині залишається головною політичною перешкодою на шляху України до членства в Європейському Союзі. Однак згода угорського дипломата супроводжувалася різкою та скандальною заявою.

Петер Сіярто. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді" прокоментував недружні кроки Угорщини, наголосивши, що позиція Будапешта фактично блокує євроінтеграційний процес України. У відповідь Сіярто опублікував допис у Facebook, де підтвердив цю тезу, заявивши, що за нинішньої влади Орбана в Угорщині Україна не стане членом ЄС.

"Поки ми при владі, Україна точно не стане членом Європейського Союзу, тому що українці принесуть війну в ЄС і таким чином втягнуть нас у свою війну. Європейці, серед них і угорці, втратили б свої гроші на користь України, наші фермери збанкрутували б через неякісне зерно, а українська мафія використовувала б нас як транзитний пункт", – заявив Сіярто.

Крім того, Сіярто пов’язав європейські перспективи України з внутрішньою політикою Угорщини, заявивши, що Київ розраховує на перемогу опозиційної партії "Тиса" на парламентських виборах. У підсумку, Сіярто написав, 12 квітня в день виборів в Угорщині "питання стоїть так: мир чи війна? Угорщина чи Україна?".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що гучний "туалетний" скандал в Угорщині може позбавити Орбана останніх шансів на перемогу на виборах.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський назвав конкретну дату вступу України до ЄС.