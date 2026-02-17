Госсекретарь США Марко Рубио во время официального визита в Будапешт выразил открытую поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в преддверии состоявшихся 12 апреля парламентских выборов.

«Ваш успех – это наш успех»: Марк Рубио в Будапеште публично поддержал Виктора Орбана перед выборами

Выступая на совместной пресс-конференции, Рубио подчеркивал особый характер отношений между лидерами двух стран. "Могу с уверенностью сказать вам, что президент Трамп глубоко привержен вашему успеху, потому что ваш успех – это наш успех", – заявил госсекретарь США, обращаясь к Орбану.

На вопрос журналистов о том, готовы ли Соединенные Штаты сотрудничать с политическим соперником Орбана в случае проигрыша правящей партии, Рубио ушел от прямого ответа. Однако он отметил, что "очень тесные личные и рабочие отношения" Орбана и Трампа оказывают определяющее влияние на межгосударственное взаимодействие.

Также госсекретарь сообщил, что визит Дональда Трампа в Венгрию пока не планируется, хотя у американского президента якобы есть такое желание. "Увидим, что будет дальше", — добавил Рубио.

Этот визит проходит в критический для венгерских властей момент: согласно последним опросам, партия Орбана Fidesz отстает от оппозиционной силы Tisza на 10 процентных пунктов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил о визите американского сенатора Марко Рубио в Венгрию, которую он назвал "Орбанатом". Визит проходит на фоне подготовки страны к выборам и значительного падения популярности действующей власти.

По словам Андрющенко, ситуация для венгерского премьера сейчас критическая: "на данный момент партия Орбана проигрывает 11 пунктов в рейтинге партии „Тиса“". По мнению эксперта, приезд высокого гостя из США имеет четкую политическую задачу — "продемонстрировать поддержку Орбана Трампом и добавить ему шансы на победу".



