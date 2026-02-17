logo_ukra

«Ваш успіх — це наш успіх»: Марко Рубіо у Будапешті публічно підтримав Віктора Орбана перед виборами
«Ваш успіх — це наш успіх»: Марко Рубіо у Будапешті публічно підтримав Віктора Орбана перед виборами

Марко Рубіо не дав однозначної відповіді щодо співпраці США з угорською опозицією у разі поразки Орбана

17 лютого 2026, 00:17
Автор:
Недилько Ксения

Держсекретар США Марко Рубіо під час офіційного візиту до Будапешта висловив відкриту підтримку прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану напередодні парламентських виборів, що відбудуться 12 квітня.

Виступаючи на спільній пресконференції, Рубіо підкреслював особливий характер відносин між лідерами двох країн. "Можу з упевненістю сказати вам, що президент Трамп глибоко привержений вашому успіху, тому що ваш успіх — це наш успіх", — заявив держсекретар США, звертаючись до Орбана.

На запитання журналістів про те, чи готові Сполучені Штати співпрацювати з політичним суперником Орбана у разі програшу правлячої партії, Рубіо уникнув прямої відповіді. Проте він наголосив, що "дуже, дуже тісні особисті та робочі відносини" Орбана і Трампа мають визначальний вплив на міждержавну взаємодію.

Також держсекретар повідомив, що візит Дональда Трампа до Угорщини наразі не планується, хоча американський президент нібито має таке бажання. "Побачимо, що буде далі", — додав Рубіо.

Цей візит відбувається у критичний для угорської влади момент: згідно з останніми опитуваннями, партія Орбана Fidesz наразі відстає від опозиційної сили Tisza на 10 відсоткових пунктів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про візит американського сенатора Марко Рубіо до Угорщини, яку він назвав "Орбанатом". Візит відбувається на тлі підготовки країни до виборів та значного падіння популярності чинної влади.

За словами Андрющенка, ситуація для угорського прем’єра наразі є критичною: "на зараз партія Орбана програє 11 пунктів в рейтінгу партії „Тіса“". На думку експерта, приїзд високого гостя з США має чітке політичне завдання — "продемонструвати підтримку Орбана Трампом та додати йому шансів на перемогу".



