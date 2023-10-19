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Важное ведомство в Словакии может возглавить антиукраинский политик: что о нем известно

Министром иностранных дел Словакии может стать бывший глава Жилинского края Юрай Бланар

сегодня, 19:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Словакии главой дипломатического ведомства может стать политик Юрай Бланар. Он неоднократно делал антиукраинские заявления. Об этом сообщает Aktuality.

Важное ведомство в Словакии может возглавить антиукраинский политик: что о нем известно

Юрай Бланар (фото из открытых источников)

В правительстве антиукраинского Роберта Фицо министром иностранных дел может стать бывший глава Жилинского края Юрай Бланар. Политик не является кадровым дипломатом, но успел отличался скандальными заявлениями о войне РФ против Украины.


Издание сообщает, что кандидатуру Бланара как нового руководителя МИДа обсуждают уже долгое время.

Стало известно, что кандидатуру рассматривали, когда правительственные переговоры были на начальной стадии. Кроме этого, на этот пост рассматривали еще и кандидатуру дипломата Мирослава Лайчака, но тот отказался от возглавляемого Фицо предложения партии Smer-SD.

Еще в 2014 году Юрай Бланар, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, заявлял, что "Украина воюет против собственного народа".

Также Бланар заявлял, что Украине следует сосредоточиться "на обеспечении прав русскоязычных жителей".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какое решение приняла Словакия по военной помощи для Украины . Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине. Причина весьма прогнозируемая – президент вынужден учитывать позицию победителей парламентских выборов, где лидером стала антиукраинская партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо.

Журналистам стало известно, что Министерство обороны Словакии уже подготовило новый пакет военной помощи Украине, реагируя на запросы, которые есть у украинской армии. Теоретически, эта помощь могла бы попасть в Украину, даже несмотря на то, что парламентские выборы завершились с не очень положительным результатом для самих украинцев. Утвердить помощь могло бы технократическое правительство Людовита Одора. Но здесь свое слово решила сказать президент Зузана Чапутова, которая приняла решение заблокировать оказание помощи Киеву.



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