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Главная Новости Мир Европа Вблизи испанского курорта разгорелся лесной пожар: есть погибшие (ФОТО)
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Вблизи испанского курорта разгорелся лесной пожар: есть погибшие (ФОТО)

Из-за пожара эвакуировали более 900 человек

сегодня, 12:38
Автор:

Денис Подставной

На испанском курорте разгорелись лесные пожары. Об этом сообщает издание Reuters. 

Вблизи испанского курорта разгорелся лесной пожар: есть погибшие (ФОТО)

Лесной пожар в Испании. Фото: EPA/UPG.

Как стало известно, поблизости с городом Эстепона образовалось возгорание. Из-за разбушевавшейся стихии было эвакуировано более 900 человек. 

Сообщается, что пламенем уже было уничтожено около двух тысяч гектаров области с густой растительностью, известной как Сьерра-Бермеха. Со стихией борются более 300 сотрудников пожарной службы. 

Пламя уже унесло жизнь одного человека. 44-летний пожарный погиб во время ликвидации возгорания. 

Из-за пожара пришлось закрыть несколько автодорог, которые проходят вдоль Средиземного моря. В Сети появляются фотографии с места событий. 

Вблизи испанского курорта разгорелся лесной пожар: есть погибшие (ФОТО) - фото 2

Фото: EPA/UPG.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что на Мексику обрушился сильный ураган под названием "Олаф". В мексиканском штате, на который пришел основной удар стихии, порывы ветра могли достигать 155 километров в час. Местных жителей предупредили об оползнях и наводнениях, которые могут возникать внезапно. В одном из городов произошло отключение электричества. Специалисты рассказали, куда в дальнейшем направится ураган. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что сильное землетрясение произошло недалеко от мексиканского города Акапулько. Его очаг находился на глубине около 12 километров. Специалисты отметили, что из-за такой глубины эффект от подземных толчков мог усилиться. В результате землетрясения погиб один человек. Сообщается, что на него рухнул столб. Толчки ощущались даже в городе Мехико (столице Мексики) при том,  что он находится в нескольких сотнях километров от эпицентра. 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-climate-wildfires-spain/wildfire-raging-in-spain-forces-more-than-900-to-flee-a-firefighter-dies-idUSKBN2G50UT
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