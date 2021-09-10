Вблизи испанского курорта разгорелся лесной пожар: есть погибшие (ФОТО)

На испанском курорте разгорелись лесные пожары. Об этом сообщает издание Reuters.

Лесной пожар в Испании. Фото: EPA/UPG.

Как стало известно, поблизости с городом Эстепона образовалось возгорание. Из-за разбушевавшейся стихии было эвакуировано более 900 человек.

Сообщается, что пламенем уже было уничтожено около двух тысяч гектаров области с густой растительностью, известной как Сьерра-Бермеха. Со стихией борются более 300 сотрудников пожарной службы.

Пламя уже унесло жизнь одного человека. 44-летний пожарный погиб во время ликвидации возгорания.

Из-за пожара пришлось закрыть несколько автодорог, которые проходят вдоль Средиземного моря. В Сети появляются фотографии с места событий.

Фото: EPA/UPG.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что на Мексику обрушился сильный ураган под названием "Олаф". В мексиканском штате, на который пришел основной удар стихии, порывы ветра могли достигать 155 километров в час. Местных жителей предупредили об оползнях и наводнениях, которые могут возникать внезапно. В одном из городов произошло отключение электричества. Специалисты рассказали, куда в дальнейшем направится ураган.

Также "Комментарии" сообщали о том, что сильное землетрясение произошло недалеко от мексиканского города Акапулько. Его очаг находился на глубине около 12 километров. Специалисты отметили, что из-за такой глубины эффект от подземных толчков мог усилиться. В результате землетрясения погиб один человек. Сообщается, что на него рухнул столб. Толчки ощущались даже в городе Мехико (столице Мексики) при том, что он находится в нескольких сотнях километров от эпицентра.

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