logo
Русский Українська

BTC/USD

46205.30

ETH/USD

3411.99

LTC/USD

181.07

USD/UAH

26.97

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Северная Америка В Мексике сильное землетрясение разрушает города: есть погибшие (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Мексике сильное землетрясение разрушает города: есть погибшие (ВИДЕО)

Очаг землетрясения находился на глубине всего 12,5 километров

сегодня, 18:18
Автор:

Денис Подставной








В Мексике произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает издание The New York Times. 

В Мексике сильное землетрясение разрушает города: есть погибшие (ВИДЕО)

Землетрясение в Мексике. Фото: скриншот из видео.

Как стало известно, вчера, 2 сентября, неподалёку от мексиканского портового города Акапулько произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла. Сообщается, что подземные толчки ощущались даже в столице страны, которая расположена в более чем в трехсот километрах от эпицентра. 

Согласно данным Геологической службы Соединённых Штатов Америки очаг землетрясения находился на глубине всего 12,5 километров. Это могло усилить эффект от толчков. 

В интервью местной радиостанции губернатор штата рассказал, что из-за землетрясения погиб один человек. На него рухнул столб. Также поступали сообщения об оползнях, камнепадах и обрушениях стен у домов. 

Из-за подземных толчков несколько мексиканских штатов остались без электро\энергии и телефонной связи. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в мексиканском штате Идальго из-за мощных ливней крупнейшая река страны вышла из берегов. Водой оказались затоплены несколько населённых пунктов. Повреждены тысячи домов. Власти призывают эвакуироваться жителей опасных районов. Из-за разбушевавшейся стихии пострадали десятки тысяч человек. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что мощный тайфун накрывший Филиппины разрушает города. Порывы ветра достигают скорости 150 километров в час. Из-за непогоды в госучереждениях была приостановлена работа. Согласно данным синоптиков, в ближайшее время ветра и дожди не отступят. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2021/09/07/world/americas/mexico-earthquake.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ