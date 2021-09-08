В Мексике сильное землетрясение разрушает города: есть погибшие (ВИДЕО)



















В Мексике произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает издание The New York Times.

Землетрясение в Мексике. Фото: скриншот из видео.

Как стало известно, вчера, 2 сентября, неподалёку от мексиканского портового города Акапулько произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла. Сообщается, что подземные толчки ощущались даже в столице страны, которая расположена в более чем в трехсот километрах от эпицентра.

Согласно данным Геологической службы Соединённых Штатов Америки очаг землетрясения находился на глубине всего 12,5 километров. Это могло усилить эффект от толчков.

В интервью местной радиостанции губернатор штата рассказал, что из-за землетрясения погиб один человек. На него рухнул столб. Также поступали сообщения об оползнях, камнепадах и обрушениях стен у домов.

Из-за подземных толчков несколько мексиканских штатов остались без электро\энергии и телефонной связи.

В Сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в мексиканском штате Идальго из-за мощных ливней крупнейшая река страны вышла из берегов. Водой оказались затоплены несколько населённых пунктов. Повреждены тысячи домов. Власти призывают эвакуироваться жителей опасных районов. Из-за разбушевавшейся стихии пострадали десятки тысяч человек. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что мощный тайфун накрывший Филиппины разрушает города. Порывы ветра достигают скорости 150 километров в час. Из-за непогоды в госучереждениях была приостановлена работа. Согласно данным синоптиков, в ближайшее время ветра и дожди не отступят. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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