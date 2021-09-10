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Главная Новости Мир Северная Америка На Мексику обрушился сильный ураган (ВИДЕО)
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На Мексику обрушился сильный ураган (ВИДЕО)

В некоторых районах количество осадков может доходить до 38 сантиметров

сегодня, 10:24
Автор:

Денис Подставной








Мексику накрыл мощный ураган. Об этом сообщает издание Reuters. 

На Мексику обрушился сильный ураган (ВИДЕО)

Ураган в Мексике. Фото: Reuters.

Ураган под названием "Олаф" принёс в мексику сильный ветер и обильные осадки. В мексиканском штате Нижняя Калифорния, на который пришелся основной удар стихии, порывы ветра достигают скорости 155 километров в час. Граждан живущих в опасных районах предупредили об внезапных наводнениях и оползнях. В некоторых районах количество осадков может доходить до 38 сантиметров.

Сообщается, что из-за непогоды в городе Лос-Кабос произошло отключение электричества. Сильный ветер валит деревья. Открыты специальные центры для укрытия от "Олафа". 

Специалисты предполагают, что в пятницу ураган продолжит своё движение на северо-запад, затем в ночь на субботу повернёт на запад и ближе к вечеру двинется на юго-запад. 

Ожидается, что "Олаф" ослабнет сегодня и на выходных, когда он будет проходить над сушей. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Испании продолжаются лесные пожары. В гористой местности провинции Малага образовались масштабные возгорания. Власти приняли решение об эвакуации около 400 человек, которые находятся в опасных районах. Для борьбы с разрушительной стихией была привлечена авиация и сотни сотрудников пожарной службы. Ликвидация возгораний усложняется сложной местностью и изменчивыми ветрами. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что неподалёку от мексиканского портового города Акапулько произошло землетрясение. Отмечается, что подземные толчки были ощутимы даже в столице страны, которая находится в нескольких сотнях километров от эпицентра. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.reuters.com/world/us/hurricane-olaf-barrels-towards-mexicos-baja-california-peninsula-2021-09-10/
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