На Мексику обрушился сильный ураган (ВИДЕО)



















Мексику накрыл мощный ураган. Об этом сообщает издание Reuters.

Ураган в Мексике. Фото: Reuters.

Ураган под названием "Олаф" принёс в мексику сильный ветер и обильные осадки. В мексиканском штате Нижняя Калифорния, на который пришелся основной удар стихии, порывы ветра достигают скорости 155 километров в час. Граждан живущих в опасных районах предупредили об внезапных наводнениях и оползнях. В некоторых районах количество осадков может доходить до 38 сантиметров.

Сообщается, что из-за непогоды в городе Лос-Кабос произошло отключение электричества. Сильный ветер валит деревья. Открыты специальные центры для укрытия от "Олафа".

Специалисты предполагают, что в пятницу ураган продолжит своё движение на северо-запад, затем в ночь на субботу повернёт на запад и ближе к вечеру двинется на юго-запад.

Ожидается, что "Олаф" ослабнет сегодня и на выходных, когда он будет проходить над сушей.

В Сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Испании продолжаются лесные пожары. В гористой местности провинции Малага образовались масштабные возгорания. Власти приняли решение об эвакуации около 400 человек, которые находятся в опасных районах. Для борьбы с разрушительной стихией была привлечена авиация и сотни сотрудников пожарной службы. Ликвидация возгораний усложняется сложной местностью и изменчивыми ветрами. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что неподалёку от мексиканского портового города Акапулько произошло землетрясение. Отмечается, что подземные толчки были ощутимы даже в столице страны, которая находится в нескольких сотнях километров от эпицентра. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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