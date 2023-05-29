Венгрия блокирует деньги для Украины, но выдает гранты для другой страны

Венгрия объявила, что выделит 17 млн евро для Республики Сербской, которая является частью Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Balkan Insight.

Милорад Додик и Виктор Орбан. Фото из открытых источников

В прошлом году Венгрия объявила, что предоставит 35 млн евро грантов для экономической поддержки одного из регионов Боснии и Герцоговины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил, что часть этих средств будет перечислена в июне.

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"В начале июня фермерам, которые будут покупать венгерскую сельскохозяйственную технику, будет предоставлено еще 17 миллионов евро", — сказал Петер Сийярто.

Глава МИД Венгрии напомнил, что ранее 11 млн евро уже было предоставлено и распределено между фермерами и предприятиями Республики Сербской.

Венгерское правительство выразило особую щедрость в части Боснии и Герцоговины, где преимущественно проживают сербы. Лидером региона является Милорад Додик, имеющий тесные отношения с премьер-министром Венгрии. Орбан предложил Додику 100 млн евро венгерских налогоплательщиков, чем удивил население страны. МИД и администрация президента наконец согласились предоставить 35 млн.

Balkan Insight отмечает, что таким образом венгерские инвесторы могут получить доступ к энергетическим компаниям в Республике Сербской. В качестве примера издание приводит продажу без тендера 70% акций крупнейшего энергетического проекта по солнечной энергетике боснийского предприятия Elektroprivreda RS для венгерской компании Lugos Renewables. Кроме того, Орбан поддерживает Милорада Додика в политическом плане и уверяет, что заблокирует любые санкции ЕС, которые могут быть направлены на политика из-за его сепаратистской политики по выходу Республики Сербской из Боснии и Герцоговины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия раздражена действиями Венгрии для Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии объяснили, почему блокируют помощь для Украины.