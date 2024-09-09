Венгрия договорилась о поставках сырой российской нефти через Украину: что произошло

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. объявила о подписании нового соглашения, которое будет гарантировать непрерывную поставку российской нефти через трубопровод, проходящий через территорию Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Поставка сырой нефти из России через Украину (фото из открытых источников)

По данным издания, соглашение предусматривает, что Mol, владеющая нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, с 9 сентября берет на себя ответственность за транспортировку нефти с белорусско-украинской границы. Раньше эту функцию выполняла российская сторона.

Исполнительный вице-президент Mol по переработке Габриэль Сабо отметил, что новые договоренности гарантируют надежное решение для транспортировки нефти через трубопровод "Дружба".

"Новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба", — заявил исполнительный вице-президент Mol по переработке Габриэль Сабо.



Однако компания не предоставила подробностей относительно того, кто именно будет осуществлять поставки. "ЛУКойл" также не прокомментировал ситуацию и не ответил на запрос издания о поставках нефти.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как "соседи" мстят за российскую нефть . Венгрия будет продолжать блокировать программу финансирования военной помощи Украине на сумму 6,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира, пока Киев не возобновит поставки российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью ATV Hirado.

Сийярто объяснил, что энергоснабжение Венгрии и Словакии находится под угрозой, поскольку значительная доля их импорта сырой нефти приходится на российскую компанию "ЛУКойл", а нефть транспортируется через Украину. Он подчеркнул, что в соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной отмечено, что Украина не может полностью или частично прерывать транзит энергоносителей через свою территорию в страны ЕС.

