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Венгрия объяснила, почему не хочет выполнить требование США: это станет угрозой для венгров в Украине

В Венгрии заявили, что, выполняя просьбы США, они поставят перед серьезными проблемами закарпатских венгров.

сегодня, 17:11
Автор:
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Slava Kot
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Венгерские политики продолжают оправдываться по поводу недавних визовых ограничений для граждан Венгрии, которые были введены США. В этот раз заявили об угрозе безопасности закарпатских венгров в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Венгрия объяснила, почему не хочет выполнить требование США: это станет угрозой для венгров в Украине

Заместителя МВД Венгрии Бенце Ретвари. Фото из открытых источников


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Заместитель министра внутренних дел Венгрии Бенце Ретвари заявил, что Соединенные Штаты якобы требуют предоставить информацию о почти миллионе венгров, живущих за границей и имеющих двойной паспорт.

По словам заместителя МВД Венгрии, если его страна пойдет на такой шаг, то США могут предоставить Украине данные о венграх с двойным гражданством, проживающих в Закарпатье. Бенце Ретвари утверждает, что в таком случае это имело серьезные последствия для венгров Закарпатья, ведь в Украине запрещено двойное гражданство.

Напомним, что США с 1 августа ввели некоторые ограничения для владельцев венгерских паспортов, которые могли безвизово попадать в Штаты. Гражданам Венгрии сократили срок действия документа ESTA до года и отменили его многократное использование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия резко реагирует на ограничения США и считает шаги администрации Джо Байдена местью венграм. В США объясняют, что Венгрия с 2011 года выдала сотни тысяч паспортов для натурализации, однако не провела должной проверки личности.
Также "Комментарии" писали о Словакии, которая вызвала посла Венгрии из-за заявлений Виктора Орбана. Венгерский премьер-министр намекнул, что Словакия откололась от его страны, а теперь национальное меньшинство венгров, представленное 10% в Словакии, не может попасть в парламент страны.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/08/2/7166882/
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