Венгрия объяснила, почему не хочет выполнить требование США: это станет угрозой для венгров в Украине

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Slava Kot
Венгерские политики продолжают оправдываться по поводу недавних визовых ограничений для граждан Венгрии, которые были введены США. В этот раз заявили об угрозе безопасности закарпатских венгров в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".
Заместителя МВД Венгрии Бенце Ретвари. Фото из открытых источников
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Заместитель министра внутренних дел Венгрии Бенце Ретвари заявил, что Соединенные Штаты якобы требуют предоставить информацию о почти миллионе венгров, живущих за границей и имеющих двойной паспорт.
По словам заместителя МВД Венгрии, если его страна пойдет на такой шаг, то США могут предоставить Украине данные о венграх с двойным гражданством, проживающих в Закарпатье. Бенце Ретвари утверждает, что в таком случае это имело серьезные последствия для венгров Закарпатья, ведь в Украине запрещено двойное гражданство.
Напомним, что США с 1 августа ввели некоторые ограничения для владельцев венгерских паспортов, которые могли безвизово попадать в Штаты. Гражданам Венгрии сократили срок действия документа ESTA до года и отменили его многократное использование.
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