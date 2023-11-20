Венгрия отправила Украине помощь: что именно поступило от правительства Орбана

Венгрия передала 100 аппаратов искусственной вентиляции легких медицинским учреждениям Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на руководителя Львовской ОВА Максима Козицкого, который рассказал о гуманитарной помощи от Венгрии.

Венгрия отправила Украине аппараты искусственной вентиляции лёгких. Фото: Telegram-канал Максима Козицкого

Максим Козицкий опубликовал в Telegram-канале фото с помощью Венгрии. По его словам, аппараты искусственной вентиляции попали на Львовщину, после чего были распределены по медицинским учреждениям разных областей, в частности Одесской, Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской и других.

"Благодарю правительство Венгрии за решение профинансировать это медоборудование для нашего государства. Это мощное усиление для отделений интенсивной терапии", — написал Козицкий.

По словам главы Львовской ОВА, один аппарат искусственной вентиляции стоит более 30 тыс. евро.

Напомним, что Венгрия одна из немногих стран Европы, заявившей, что по территории ее страны не будет попадать оружие в Украину. Таким образом Венгрия неоднократно высказывалась против военной помощи, однако поддерживает гуманитарные цели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не только Венгрия, но и другая страна из Европейского Союза выступила против санкций в отношении России. Новое правительство Словакии заявило, что нужно исследовать влияние санкций на ядерное топливо РФ по поводу последствий для ЕС.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии проведут референдум по Украине. На голосование будет поставлен вопрос о поддержки венгров решения Украины присоединиться к ЕС. Однако уже в начале формирования идеи провести голосование, правительство Орбана активно распространяло пропаганду против Украины.