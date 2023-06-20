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Венгрия отрицает, что удерживает украинских военных

Глава МИД Венгрии утверждает, что его страна не вовлечена в процесс передачи украинских военных из России.

сегодня, 11:18
Автор:
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Slava Kot
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не причастен к передаче украинских пленных из России в Венгрию. По его словам, этим занимаются религиозные организации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DW.

Венгрия отрицает, что удерживает украинских военных

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

19 июня министр иностранных дел Петер Сийярто выступил в Парламентской ассамблее Совета Европы, где объяснил кто организовал передачу 11 украинских военных на территории Венгрии.


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"Что касается 11 военнопленных, то я думаю, хорошая новость в том, что они свободны", — сказал Сиярто и добавил, что "Венгрия абсолютно не вовлечена" в процесс передачи военных.

По словам главы МИД Венгрии, переговоры проходили "между церковью и религиозными организациями". Под церковью Сийярто подразумевает русскую православную церковь, руководителем которой является Патриарх Кирилл, поддерживающий военные действия России в Украине.

Петер Сийярто утверждает, что украинские военнопленные не удерживаются. Они могут свободно передвигаться по территории Венгрии и выходить на связь с властями Украины, если это необходимо сделать.

Напомним, что МИД Украины сообщал о невозможности установить контакты с военнопленными в Венгрии. Брюссель в свою очередь обратился в Венгрию с просьбой официально объяснить, как прошел процесс передачи военнопленных из России в Будапешт без обсуждений с правительством Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Венгрии похвалил Россию и раскритиковал ЕС.

Также "Комментарии" писали о том, что США заблокировали продажу оружия для Венгрии из-за его позиции в отношении НАТО.



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Источник: https://www.dw.com/uk/siarto-vidhresuetsa-vid-vivezenna-z-rf-ukrainskih-polonenih/a-65964671
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Обсуждения

Владимир

сегодня, 11:21

Такое тоже возможно. Хочу жить в Европе, а не в Украине или России. Принудительно мобилизован в Украине, добровольно сдался россиянам, отправлен в дружественную России европейскую страну. Обрубил все связи, - и надежда сбылась !?. Время покажет.


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