logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Венгрия разворачивает войска из-за "угрозы из Украины": заявление Орбана
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгрия разворачивает войска из-за "угрозы из Украины": заявление Орбана

Орбан объявил о развертывании войск для защиты энергетических объектов после перебоев с нефтепроводом "Дружба"

25 февраля 2026, 15:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия разворачивает военные подразделения для защиты ключевых энергетических объектов на фоне напряженности с Украиной и перебоев в работе нефтепровода "Дружба", которым страна получает российскую нефть. По его словам, Будапешт реагирует на потенциальные опасности для энергетической безопасности страны.

Венгрия разворачивает войска из-за "угрозы из Украины": заявление Орбана

Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в видеообращении заявил, что Венгрия разворачивает войска для дополнительной защиты энергетических объектов. Также к мониторингу ситуации будет привлечена полиция.

"Это означает, что вблизи важных энергетических объектов будут развернуты военные подразделения и средства, необходимые для отражения атак. Полиция будет осуществлять усиленное патрулирование вблизи некоторых электростанций, распределительных станций и диспетчерских центров", — заявил Орбан.

Речь идет, прежде всего, об объектах, связанных с транспортировкой нефти через трубопровод "Дружба", который является одной из ключевых артерий поставки российской нефти в Центральную Европу. Ранее Орбан заявлял в Facebook, что страна "не подвергнется шантажу", обвинив Киев в давлении на Будапешт и Братиславу из-за остановки транзита российской нефти после атаки РФ на нефтепровод "Дружба".

Венгрия ранее уже ввела ограничения на использование дронов вблизи украинской границы и блокировала отдельные решения Европейского Союза по поддержке Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина резко ответила на ультиматум Венгрии и Словакии.

Также "Комментарии" писали, что в Европейском Союзе назвали Венгрию позором для Европы из-за решения Орбана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://breakingthenews.net/Article/Hungary-to-increase-protection-of-energy-sites/65742793
Теги:

Новости

Все новости