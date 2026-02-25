Венгрия разворачивает войска из-за "угрозы из Украины": заявление Орбана

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия разворачивает военные подразделения для защиты ключевых энергетических объектов на фоне напряженности с Украиной и перебоев в работе нефтепровода "Дружба", которым страна получает российскую нефть. По его словам, Будапешт реагирует на потенциальные опасности для энергетической безопасности страны.

Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в видеообращении заявил, что Венгрия разворачивает войска для дополнительной защиты энергетических объектов. Также к мониторингу ситуации будет привлечена полиция.

"Это означает, что вблизи важных энергетических объектов будут развернуты военные подразделения и средства, необходимые для отражения атак. Полиция будет осуществлять усиленное патрулирование вблизи некоторых электростанций, распределительных станций и диспетчерских центров", — заявил Орбан.

Речь идет, прежде всего, об объектах, связанных с транспортировкой нефти через трубопровод "Дружба", который является одной из ключевых артерий поставки российской нефти в Центральную Европу. Ранее Орбан заявлял в Facebook, что страна "не подвергнется шантажу", обвинив Киев в давлении на Будапешт и Братиславу из-за остановки транзита российской нефти после атаки РФ на нефтепровод "Дружба".

Венгрия ранее уже ввела ограничения на использование дронов вблизи украинской границы и блокировала отдельные решения Европейского Союза по поддержке Украины.

