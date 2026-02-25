Угорщина розгортає війська через "загрозу з України": заява Орбана

Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина розгортає військові підрозділи для захисту ключових енергетичних об’єктів на тлі напруженості з Україною та перебоїв у роботі нафтопроводу "Дружба", яким країна отримує російську нафту. За його словами, Будапешт реагує на потенційні ризики для енергетичної безпеки країни.

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Віктор Орбан у відеозверненні заявив, що Угорщина розгортає війська для додатково захисту енергетичних об’єктів. Також до моніторингу ситуації буде залучена поліція.

"Це означає, що поблизу важливих енергетичних об’єктів будуть розгорнуті військові підрозділи та засоби, необхідні для відбиття атак. Поліція здійснюватиме посилене патрулювання поблизу певних електростанцій, розподільчих станцій та диспетчерських центрів", – заявив Орбан.

Йдеться насамперед про об’єкти, пов’язані з транспортуванням нафти через трубопровід "Дружба", який є одним з ключових артерій постачання російської нафти до Центральної Європи. Раніше Орбан заявляв у Facebook, що країна "не піддасться шантажу", звинувативши Київ у тиску на Будапешт і Братиславу через зупинку транзиту російської нафти після атаки РФ на нафтопровід "Дружба".

Угорщина раніше вже запровадила обмеження на використання дронів поблизу українського кордону та блокувала окремі рішення Європейський Союз щодо підтримки України.

