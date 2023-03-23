Венгрия сообщила готова ли арестовать Путина на своей территории

Руководитель Офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, готова ли его страна выполнить решение Международного уголовного суда и арестовать Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telex.

Руководитель офиса премьер-министра Гергей Гуйяш. Фото из открытых источников

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Кремле заявили, что такое решение не повлияет на Россию, ведь она не находится под юрисдикцией суда. Однако другие страны (свыше 120), подписавшие Римский устав Международного уголовного суда, могут арестовать российского диктатора, в этот список входит и Венгрия.

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Представитель Офиса Виктора Орбана, Гергей Гуйяш сообщил, что Венгрия арестует Владимира Путина.

"Мы не можем арестовать президента России, потому что в Венгрии не объявлен съезд Национального уголовного суда", — сказал Гергей Гуйяш и добавил, что это не случайно, ведь такое " соглашение противоречит конституции Венгрии".

Гуйяш утверждает, что у правительства Венгрии нет четкой позиции по аресту президента Российской Федерации Владимира Путина, однако по мнению венгерского политика арест российского диктатора не приведет к миру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил всем странам ракетными ударами и началом войны, если они попытаются арестовать Владимира Путина. В пример он привел Германию и удары по их правительству – Бундестагу.

Также "Комментарии" писали о том, что Соединенные Штаты теряют терпение и посылают четкий сигнал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.