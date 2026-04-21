Угорщина ставить ультиматум Словаччині: історичні закони знову розколюють Європу

Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр провів телефонну розмову з главою уряду Словаччина Роберт Фіцо, під час якої озвучив ключову умову для подальшого політичного діалогу між країнами.

За словами Мадяра, Будапешт готовий обговорювати будь-які питання лише після того, як Братислава скасує закон, який, на його думку, загрожує угорській громаді на території Словаччини. Йдеться про норми, що можуть передбачати кримінальну відповідальність і навіть ув’язнення для представників угорської меншини.

Окремо політик наголосив на необхідності гарантій щодо недопущення конфіскації майна угорців на підставі декрети Бенеша, які пов’язані з принципом колективної відповідальності після Другої світової війни.

Попри жорстку позицію, Мадяр заявив про готовність майбутнього уряду його партії "Тиса" працювати над покращенням двосторонніх відносин. Зокрема, він виступає за відновлення активної співпраці у форматі Вишеградська група, до якої входять країни Центральної Європи.

При цьому він підкреслив, що захист прав угорської меншини залишається головним пріоритетом Будапешта у відносинах із сусідами.

Сторони домовилися продовжити переговори під час особистої зустрічі на саміті Європейська рада у Брюсселі. Очікується, що ця розмова стане ключовою для подальшого розвитку угорсько-словацьких відносин, які знову опинилися на межі загострення.

