Венгрия стянула войска к границе Украины перед вторжением России: какие мотивы

В феврале 2022 года Венгрия начала собирать свои войска вблизи украинской границы. Цель таких действий объяснил венгерский эксперт по безопасности Андраш Рац. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Лидер Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андраш Рац работает в немецком аналитическом центре DGA, однако в прошлом году он был привлечен венгерским правительством в структуре Центр стратегических и исследований безопасности, который занимается вопросами безопасности Венгрии. Теперь Андраш Рац открыто выступает против правительства Орбана и может рассказать информацию о том, что происходило в правительственных кругах Венгрии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По его словам Венгрия, как и другие страны, не ожидали полномасштабного вторжения Путина в Украину, однако решила создать "план Б".

"Будапешт решил подготовиться к "плану Б", то есть к маловероятному, по его мнению, сценарию нападения России. Этот "план Б" предполагал, что начнется мощный гуманитарный кризис и последует масштабный поток беженцев из Украины", — сообщает Андраш Рац.

Одним пунктом плана было взыскание военных к границе Украины. Такие действия объяснялись тремя пунктами: защита и опека над беженцами; возможные удары России по мостам вдоль границы; украинские военные, которые могли убегать от войны с оружием в руках.

Андраш Рац подчеркнул, что стягивание войск к границе не имело намерений для возможного нападения на Украину.

"Тогда ни на мгновение речь не шла о возможном нападении на Украину. Мы вообще не направляли к границе наступательную технику. Там не было ни одного танка, не было артиллерии, не было боеприпасов и логистики поставок, которые обязательны для любого нападения", – рассказал эксперт по безопасности.

Андраш Рац также добавил, что Венгрия помогает Украине, однако есть вещи, о которых общество не знает, а появляющаяся в публичном пространстве информация попадает туда против воли венгерского правительства.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан сравнил процессы в ЕС с планами Гитлера завоевать Европу: получил резкий ответ.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии, который рассказал, кто принесет в Украину мир.