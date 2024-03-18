Во Франции определились, будут ли признавать российские "выборы Путина"

Закончившиеся вчера выборы президента РФ не признает Франция. Страна осудила многочисленные нарушения международного права и принципов честного избирательного процесса. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Избирательный процесс в России проходил на фоне усиления давления на гражданское общество и любых форм оппозиции режима, все большего ограничения свободы слова и запрета деятельности независимых СМИ", – говорится в сообщении.

Также в сообщении дипломатического ведомства Франции говорится, что незадолго до этих выборов скончался оппозиционер Алексей Навальный, не допущенный к участию в выборах.

"Международные стандарты относительно равного доступа кандидатов в СМИ во время кампании не соблюдены. Снова условия для свободных, плюралистических и демократических выборов не были выполнены", – заявили в МИД.

В министерстве иностранных дел отметили, что Россия не допустила на выборы независимых наблюдателей от ОБСЕ. А серьезное нарушение международного права также стало проведение российских выборов на оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы.

"Франция не признает и никогда не признает проведение этих так называемых "выборов" и их результаты", – говорится в заявлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на обвинения в том, что выборы в РФ нелегитимны . Дмитрий Песков был возмущен призывами не признавать президентские выборы в России и победу в них Владимира Путина. По его словам, тогда следует говорить о нелегитимности тех 87% голосов россиян, которые отдали за кандидатуру Путина.

При этом известно, что вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала страны Запада не признавать легитимность президентских выборов в России. В этом контексте Песков заявил, что есть много людей, "совсем оторвавших от родины". Он добавил, что сама Юлия Навальная теряет свои корни и связь с родиной, а также перестает ощущать пульс родной страны.

