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Во Франции определились, будут ли признавать российские "выборы Путина"

Во Франции также осудили голосование на оккупированных территориях Украины

сегодня, 20:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Закончившиеся вчера выборы президента РФ не признает Франция. Страна осудила многочисленные нарушения международного права и принципов честного избирательного процесса. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

Во Франции определились, будут ли признавать российские "выборы Путина"

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Избирательный процесс в России проходил на фоне усиления давления на гражданское общество и любых форм оппозиции режима, все большего ограничения свободы слова и запрета деятельности независимых СМИ", – говорится в сообщении.

Также в сообщении дипломатического ведомства Франции говорится, что незадолго до этих выборов скончался оппозиционер Алексей Навальный, не допущенный к участию в выборах.

"Международные стандарты относительно равного доступа кандидатов в СМИ во время кампании не соблюдены. Снова условия для свободных, плюралистических и демократических выборов не были выполнены", – заявили в МИД.

В министерстве иностранных дел отметили, что Россия не допустила на выборы независимых наблюдателей от ОБСЕ. А серьезное нарушение международного права также стало проведение российских выборов на оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы.

"Франция не признает и никогда не признает проведение этих так называемых "выборов" и их результаты", – говорится в заявлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на обвинения в том, что выборы в РФ нелегитимны . Дмитрий Песков был возмущен призывами не признавать президентские выборы в России и победу в них Владимира Путина. По его словам, тогда следует говорить о нелегитимности тех 87% голосов россиян, которые отдали за кандидатуру Путина.

При этом известно, что вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала страны Запада не признавать легитимность президентских выборов в России. В этом контексте Песков заявил, что есть много людей, "совсем оторвавших от родины". Он добавил, что сама Юлия Навальная теряет свои корни и связь с родиной, а также перестает ощущать пульс родной страны.



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Обсуждения

фєдя

сегодня, 20:41

В Україні виборів не було й нема бо "закон про вибори" суперечить 4ст. КОНституції: 8, 22, 38, 71. Вибори коли всі виборці кандидати, коли виборець сам впише в бюлетень дані кандидата.


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