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Во Франции прогремел взрыв в жилом доме: люди оказались под завалами (ФОТО)

В результате взрыва во Франции пострадали по меньшей мере четыре человека

сегодня, 12:35
Автор:

Денис Подставной
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Во Франции прогремел взрыв. Об этом пишет издание BFM TV. 

Во Франции прогремел взрыв в жилом доме: люди оказались под завалами (ФОТО)

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром, 7 декабря, в муниципалитете Санари-сюр-Мер, который находится на юге страны. Сообщается, что в трехэтажном жилом доме произошел взрыв. 

На место происшествия поспешили сотрудники спасательной службы. Они обнаружили сильный запах газа.

В результате взрыва произошло частичное обрушение дома. Четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Под завалами могут находиться еще до пяти граждан. Точное количество пострадавших устанавливается. 

В настоящее время на месте событий продолжается поисково-спасательная операция. 

Во Франции прогремел взрыв в жилом доме: люди оказались под завалами (ФОТО) - фото 2

Фото: bfmtv.com

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Индонезии продолжается извержение вулкана. Лава уже успела уничтожить мост, который соединяет несколько районов с городом Маланг. Число жертв извержения превысило два десятка человек. Многие числятся попавшими без вести. Работу спасателей затрудняют плохие погодные условия. По данным специалистов сейсмическая активность продолжается. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Польше во время задержания полицейскими погиб украинец. Согласно данным СМИ, мужчина нападал на людей на остановке общественного транспорта. Прибывшие на место событий правоохранители надели на нарушителя наручники и хотели отвести в участок. Однако, спустя короткий промежуток времени после задержания гражданин Украины потерял сознание и умер. По данному факту начато расследование. В полиции заявили, что не применяли силу к задержанному. 


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Источник: https://www.bfmtv.com/var/en-direct-effondrement-a-sanary-sur-mer-une-femme-et-son-bebe-sortis-vivants-des-decombres_LN-202112070137.html
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