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В России пассажирский самолет совершил жесткое приземление: есть погибшие (ФОТО)

На борту самолета находилось 16 человек

сегодня, 23:05
Автор:

Елизавета Черных

Вследствие жесткого приземления пассажирского самолета L-410 погибло четверо человек — три пассажира и пилот. Трагедия произошла на территории Российской Федерации, в Иркутской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС. 

В России пассажирский самолет совершил жесткое приземление: есть погибшие (ФОТО)

В России пассажирский самолет совершил жесткое приземление - фото flickr

По предварительным данным, на борту самолета находилось 16 человек, 14 из которых — пассажиры и двое — члены экипажа. Отмечается, что возможной причиной жесткой посадки стал отказ двигателя и ошибка экипажа в условиях тумана. 

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в понедельник, 13 сентября, власти будут принимать решение о компенсации семьям пострадавших и погибших в результате трагедии. 

Отмечается, что спасатели продолжают освобождать людей, которых зажало в салоне.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в Словакии разбился небольшой самолет. На борту находилось три человека. Никто из них не выжил. 

Также портал сообщал, что в Соединённых Штатах Америки у пассажира самолёта во время полета загорелся смартфон. Самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Такома в Сиэтле (США). Владелец гаджета рассказал, что у него воспламенился Samsung Galaxy A21. Смартфон полностью выгорел. Экипаж летательного аппарата быстро среагировал и использовал огнетушители и специальные герметичные пакеты для аккумуляторов, которые сделаны из огнестойкого материала и могут выдерживать температуру до 1760 градусов.  Известно, что на борту летательного аппарата находилось 128 пассажиров и шестеро членов экипажа. В результате происшествия пострадали два человека. Они были доставлены в медицинские учреждения. 





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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zhestkoe-prizemlenie-samoleta-rossii-izvestno-1631476020.html
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