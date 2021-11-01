Во время перестрелки на кладбище в Испании погибли люди - СМИ

В Испании произошла перестрелка на кладбище. Об это пишет издание Корреспондент.

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 1 ноября в испанском городе Торренте. Сообщается, что на одном из кладбищ произошла стрельба.

Согласно информации в СМИ, в связи с отмечаемым Днем всех святых у территории кладбища находилось много людей. В результате происшесвтия погибли по меньшей мере два человека. Кроме того, ранения различной тяжести получили еще несколько граждан.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

"Корреспондент" передаёт, что согласно одной из версий, стрельба произошла в результате конфликта между двумя цыганскими семьями.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Чехии произошла авария на канатной дороге. В какой-то момент одна из кабин с человеком внутри оборвалась и упала в высоты нескольких десятков метров. Сотрудники спасательной службы поспешили на место трагедии. Они эвакуировали пассажиров других кабин. Среди них никто не получил ранения. В это время стражи порядка устанавливают точные причины произошедшего.

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Великобритании произошло столкновение двух пассажирских поездов. Авария произошла неподалёку от города Солсбери. В результате инцидент пострадали несколько человек. Ни один из пострадавших не получил серьезных ранений. На месте инцидента работают медики, правоохранители и сотрудники спасательной службы. Причины аварии устанавливаются. Подробно об этом читайте в нашем материале.









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