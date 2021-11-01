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В Великобритании столкнулись два пассажирских поезда: есть пострадавшие (ФОТО)

Никто из потерпевших не получил серьезных ранений

сегодня, 12:49
Автор:

Денис Подставной
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В Великобритании произошло столкновение поездов. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Великобритании столкнулись два пассажирских поезда: есть пострадавшие (ФОТО)

Железная дорога. Фото: Pixabay

Происшествие случилось вчера, 31 октября на юго-востоке Англии. Как стало известно, неподалёку от города Солсбери столкнулись два поезда. 

На место инцидента поспешили сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики. По информации СМИ, в результате происшествия пострадали двенадцать пассажиров и один машинист. Отмечается, что никто из потерпевших не получил серьезных ранений. 

Машиниста одного из поездов зажало в кабине. 

Отделение по расследованию происшествий на железной дороге работает на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства столкновения. 

Поезда курсировали  между городами Андовер и Солсбери. В Сети появляются фотографии с места событий. 

В Великобритании столкнулись два пассажирских поезда: есть пострадавшие (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/PoliticsForAlI

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Чехии на канатной дороге оборвалась одна из кабин. В момент аварии в ней находился проводник. Мужчина получил серьезные ранения и погиб. Кабина упала с высоты в несколько десятков метров. Спасатели провели эвакуацию на канатной дороге. С людьми работают психологи. 

Также "Комментарии" писали о том, что испанский остров Пальма засыпало вулканическим пеплом. К его уборке ка были привлечены служащие сухопутной армии и чрезвычайного военного подразделения Испании. Отмечается, что извержение вулкана уже продолжается на протяжении шести недель. За это время вулканическая лава уничтожила несколько тысяч жилых домов. Тысячи граждан, которые проживали на опасных территориях, были вынужденны эвакуироваться. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4412168-vozle-anhlyiskoho-solsbery-stolknulys-dva-poezda
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