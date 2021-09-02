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Главная Новости Мир Европа Вода несла автомобили по улицам: в Испании из-за сильных дождей образовались наводнения (ФОТО)
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Вода несла автомобили по улицам: в Испании из-за сильных дождей образовались наводнения (ФОТО)

В городе Альканар выпало около 215 литров осадков на квадратный метр

сегодня, 12:15
Автор:

Денис Подставной

В Испании прошли сильные дожди, которые вызвали наводнения. Об этом сообщает издание AP. 

Вода несла автомобили по улицам: в Испании из-за сильных дождей образовались наводнения (ФОТО)

Наводнение в Испании. Фото: Reuters.

Как стало известно, сильный дождь прошел в испанском городе Альканар. Сообщается, что местные жители могли наблюдать, как коричневые от земли воды несли автомобили по улицам города в направлении моря. 

Согласно данным  региональной метеорологической службы Каталонии с полуночи и до двух часов дня в городе Альканар выпало около 215 литров осадков на квадратный метр. 

Вода несла автомобили по улицам: в Испании из-за сильных дождей образовались наводнения (ФОТО) - фото 2

Отмечается, из-за сильных дождей большая часть материковой Испании находится под угрозой. По информации национальной метеорологической службы в столице страны и других частях центральной Испании ночью прошли сильные дожди и умеренные наводнения, которые были вызваны штормами. Зафиксировано около девяти тысяч ударов молнии. 

Власти призывают людей не покидать свои дома. В Сети появляются фотографии с места событий.

Вода несла автомобили по улицам: в Испании из-за сильных дождей образовались наводнения (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в городе Нью-Йорк, что в Соединённых Штатах Америки проливной дождь вызвал сильное наводнение. Водой затопило метрополитен. Большая часть подземки приостановила свою работу. Сотрудники спасательной службы эвакуировали людей. В Сети появляются видео из города, где бушует стихия. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что власти Нового Орлеана, который остался без электричества из-за урагана, ввели на территории города комендантский час. В населённом пункте начали активизироваться грабители. Стражи порядка предполагают, что такие меры должны помочь остановить рост преступности. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://apnews.com/article/europe-environment-and-nature-floods-storms-spain-23e2ed69a286e6d6b636bf9decc3a757
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