Вода несла автомобили по улицам: в Испании из-за сильных дождей образовались наводнения (ФОТО)

В Испании прошли сильные дожди, которые вызвали наводнения. Об этом сообщает издание AP.

Наводнение в Испании. Фото: Reuters.

Как стало известно, сильный дождь прошел в испанском городе Альканар. Сообщается, что местные жители могли наблюдать, как коричневые от земли воды несли автомобили по улицам города в направлении моря.

Согласно данным региональной метеорологической службы Каталонии с полуночи и до двух часов дня в городе Альканар выпало около 215 литров осадков на квадратный метр.





Отмечается, из-за сильных дождей большая часть материковой Испании находится под угрозой. По информации национальной метеорологической службы в столице страны и других частях центральной Испании ночью прошли сильные дожди и умеренные наводнения, которые были вызваны штормами. Зафиксировано около девяти тысяч ударов молнии.

Власти призывают людей не покидать свои дома. В Сети появляются фотографии с места событий.





Фото: Reuters.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в городе Нью-Йорк, что в Соединённых Штатах Америки проливной дождь вызвал сильное наводнение. Водой затопило метрополитен. Большая часть подземки приостановила свою работу. Сотрудники спасательной службы эвакуировали людей. В Сети появляются видео из города, где бушует стихия. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что власти Нового Орлеана, который остался без электричества из-за урагана, ввели на территории города комендантский час. В населённом пункте начали активизироваться грабители. Стражи порядка предполагают, что такие меры должны помочь остановить рост преступности. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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