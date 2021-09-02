Нью-Йорк накрыло сильное наводнение: введен режим черезвычайной ситуации (ВИДЕО, ФОТО)

Американский город накрыло наводнение из-за урагана. Об этом сообщает издание Reuters.

Наводнение в Нью-Йорке. Фото: Фокус.

В городе Нью-Йорк из-за сильных дождей, которые возникли во время урагана "Ида" объявили чрезвычайную ситуацию. Проливные дожди привели к наводнениям в мегаполисе. Мэр города призвал людей не выходить из своих домов.

Сильные осадки привели к затоплению метрополитена. Практически все линии подземки приостановили свою работу. Сотрудникам спасательных служб пришлось эвакуировать людей.

В Сетях появляются видео из затопленного города.

Для справки: наводнение спровоцировал ураган под названием "Ида", который образовался в Атлантическом океане. Ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных. Сильные порывы ветра могли достигать скорости 240 километров в час. Позже ураган ослаб до уровня тропического шторма.

введение комендантского часа может помочь

предотвратить дальнейший рост преступности. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в одном из американских городов власти ввели комендантский час. Сообщается, что данный населённый пункт оказался без электроснабжения из-за урагана. В городе участились случаи грабежей. Сотрудники правоохранительных органов считают, что

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки автомобили с людьми падали в обрыв. Они не заметили, что часть шоссе обвалилась. Предположительно, обрушение произошло из-за проливных дождей. В результате происшествия погибли два человека и еще многие получили травмы различной степени тяжести. Автомобили доставали с помощью крана. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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