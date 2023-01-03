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Вопрос жизни и смерти. Из-за России люди могут замерзнуть до смерти

Российская Федерация напала на Украину и, таким образом, спровоцировала масштабный кризис в Европе. Некоторым народам не хватает денег на оплату коммунальных услуг даже при наличии государственных программ.

сегодня, 17:35
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Автор:

Slava Kot

Вторжение Россия в Украину повлекла за собой резкий скачок цен на природный газ, что побудило повысить цены на коммунальные услуги, в частности на отопление. Таким образом, некоторые люди оказались на грани выживания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Вопрос жизни и смерти. Из-за России люди могут замерзнуть до смерти

Ромы мальчики в Европе. Фото из открытых источников

Как отмечается, Politico из-за энергетического кризиса в Европе наибольших рисков могут испытать ромы, которых на территории континента проживает около 12 млн человек.

Издание пишет, что на Западе Европы большинство ромов сталкиваются с проблемой финансовой доступности и проблемами с получением помощи, в то время как в Восточной части континента ромы могут быть даже не подключены к электросети. Директор Офиса ромских инициатив Фонда "Открытое общество"  Желько Йованович, что 43% ромов не могут позволить себе коммунальные услуги, а 10% вообще не имеют к ним доступа.

"Ромы сжигают мусор или что угодно, что они могут найти, чтобы согреть свои дома", — сказал Йованович, что приведет к серьезным последствиям для здоровья, включая асфиксию.

Координатор неправительственной организации Aresel Алина Бану отмечает, что в Румынии проживает 2 млн. ромов, однако 40% из них получают низкие зарплаты.

"Средние счета за коммунальные услуги сейчас примерно вдвое превышают, чем получает семья каждый месяц", — говорит Бану и добавляет, что это "вопрос жизни и смерти".

Подобные проблемы цыган наблюдают в Англии, Шотландии, Сербии и других странах Европы. Несмотря на государственные программы, этим людям не хватает средств на оплату коммунальных услуг, которые выросли из-за вторжения Российской Федерации в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европа заключила контракт с не уступающим Путину диктатором.

Также "Комментарии" публиковали список немецких компаний, ведущих бизнес в России.



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Источник: https://www.politico.eu/article/roma-community-winter-energy-crisis-emergency-a-question-of-life-and-death-europe/
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