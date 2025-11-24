Возможно ли признание оккупированных украинских территорий российскими: в Швеции сделали четкое заявление

Швеция не планирует признавать незаконную аннексию Россией оккупированных украинских территорий. Страна не будет менять свою позицию.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард. Фото: из открытых источников

Кроме того, Швеция будет продолжать поддерживать Украину и требовать справедливого мира. Об этом заявила глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард, которую цитирует The Guardian.

"Позвольте мне четко заявить: Швеция не признает незаконную аннексию Крыма или какой-либо другой части территории Украины Россией. Мы не будем вознаграждать агрессию", – сказала Стенергард.

По ее словам, поскольку Россия не изменила свою позицию, Швеция и ЕС также не изменили своей: для достижения справедливого и длительного мира границы не могут быть изменены силой.

Стенергард также подчеркнула, что не может быть ограничений для Вооруженных сил Украины, которые спровоцируют дальнейшую агрессию России.

"И не может быть никаких ограничений для полных суверенных прав украинского народа выбирать свой собственный путь, включающий путь к членству в ЕС. Соглашение, которое включает эти основные элементы, которое по-настоящему уважает суверенитет Украины и имеет поддержку ее народа, также будет иметь нашу поддержку", — отметила министр.

Глава МИД Швеции также подчеркнула, что пока продолжается российская агрессия, у Стокгольма есть четкий двухпунктный план по укреплению Украины и ослаблению России.

"Вы можете рассчитывать на нашу поддержку", — добавила Стенергард.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что в МИД Швеции сделали новое заявление о конфискации замороженных российских активов для справедливой поддержки Украины. Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила, что северные государства Европы несут непропорционально большое финансовое бремя помощи Украине. По ее словам, Швеция поддерживает использование около 170 млрд евро замороженных российских активов, хранящихся в Euroclear в Бельгии.