Чи можливе визнання окупованих українських територій російськими: у Швеції зробили чітку заяву

Швеція не планує визнавати незаконну анексію Росією окупованих українських територій. Країна не змінюватиме свою позицію.

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард. Фото: з відкритих джерел

Окрім того, Швеція продовжуватиме підтримувати України і вимагатиме справедливого миру. Про це заявила глава шведського МЗС Марія Мальмер Стенергард, яку цитує The Guardian.

"Дозвольте мені чітко заявити: Швеція не визнає незаконну анексію Криму чи будь-якої іншої частини території України Росією. Ми не будемо винагороджувати агресію", – сказала Стенергард.

За її словами, оскільки Росія не змінила своєї позиції, Швеція та ЄС також не змінили своєї: для досягнення справедливого і тривалого миру кордони не можуть бути змінені силою.

Стенергард також підкреслила, що не може бути обмежень для Збройних сил України, які спровокують подальшу агресію Росії.

"І не може бути жодних обмежень для повних суверенних прав українського народу обирати свій власний шлях, який включає шлях до членства в ЄС. Угода, яка включає ці основні елементи, яка по-справжньому поважає суверенітет України і має підтримку її народу, також матиме нашу підтримку", — зазначила міністр.

Глава МЗС Швеції також наголосила, що доки триває російська агресія, Стокгольм має чіткий двопунктний план щодо зміцнення України та ослаблення Росії.

"Ви можете розраховувати на нашу підтримку", – додала Стенергард.

