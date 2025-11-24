logo_ukra

BTC/USD

85780

ETH/USD

2815.64

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Чи можливе визнання окупованих українських територій російськими: у Швеції зробили чітку заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи можливе визнання окупованих українських територій російськими: у Швеції зробили чітку заяву

У Міністерстві закордонних справ Швеції висловились щодо ймовірності офіційного визнання окупованих українських територій російськими

24 листопада 2025, 13:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Швеція не планує визнавати незаконну анексію Росією окупованих українських територій. Країна не змінюватиме свою позицію. 

Чи можливе визнання окупованих українських територій російськими: у Швеції зробили чітку заяву

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард. Фото: з відкритих джерел

Окрім того, Швеція продовжуватиме підтримувати України і вимагатиме справедливого миру. Про це заявила глава шведського МЗС Марія Мальмер Стенергард, яку цитує The Guardian. 

"Дозвольте мені чітко заявити: Швеція не визнає незаконну анексію Криму чи будь-якої іншої частини території України Росією. Ми не будемо винагороджувати агресію", – сказала Стенергард.

За її словами, оскільки Росія не змінила своєї позиції, Швеція та ЄС також не змінили своєї: для досягнення справедливого і тривалого миру кордони не можуть бути змінені силою. 

Стенергард також підкреслила, що не може бути обмежень для Збройних сил України, які спровокують подальшу агресію Росії.

"І не може бути жодних обмежень для повних суверенних прав українського народу обирати свій власний шлях, який включає шлях до членства в ЄС. Угода, яка включає ці основні елементи, яка по-справжньому поважає суверенітет України і має підтримку її народу, також матиме нашу підтримку", — зазначила міністр. 

Глава МЗС Швеції також наголосила, що доки триває російська агресія, Стокгольм має чіткий двопунктний план щодо зміцнення України та ослаблення Росії. 

"Ви можете розраховувати на нашу підтримку", – додала Стенергард.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що в МЗС Швеції зробили нову заяву про конфіскацію заморожених російських активів для справедливої підтримки України. Міністр закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила, що північні держави Європи несуть непропорційно великий фінансовий тягар допомоги Україні. За її словами, Швеція підтримує використання близько 170 млрд євро заморожених російських активів, які зберігаються в Euroclear у Бельгії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2025/nov/24/ukraine-russia-war-peace-talks-europe-us-trump-germany-latest-updates?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-69241b0c8f080754102d247d#block-69241b0c8f080754102d247d
Теги:

Новини

Всі новини