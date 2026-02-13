logo

Впервые с конца холодной войны: о разработке какого смертельного оружия заговорила Европа
Впервые с конца холодной войны: о разработке какого смертельного оружия заговорила Европа

Пауза в передаче разведданных Украине заставила европейцев готовиться к сценарию без американского «зонтика»

13 февраля 2026, 16:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейские страны стали разрабатывать альтернативную систему безопасности после того, как в 2025 году США временно приостановили передачу Украине разведывательной информации. Как сообщает Bloomberg, этот шаг подверг сомнению надежность американских гарантий и заставил союзников задуматься над собственным ядерным сдерживанием.

Впервые с конца холодной войны: о разработке какого смертельного оружия заговорила Европа

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Главный вопрос – будущее американского "ядерного зонтика", десятилетиями обеспечивающего безопасность континента. В случае ее ослабления Европа может остаться один на один с Россией, обладающей крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

Пока только Франция и Великобритания имеют собственное ядерное оружие – около 400 боеголовок. Ожидается, что президент Эммануэль Макрон может предложить распространить французское ядерное сдерживание на другие страны Европы. Впрочем, эксперты сомневаются, готов ли Париж рисковать собственной безопасностью ради союзников.

Старший научный сотрудник Института ООН по исследованиям в области разоружения Павел Повдиг отмечает, что даже при наличии потенциала Франция неизбежно столкнется с сокрушительным ответом в случае ядерного конфликта.

Тема ядерного сдерживания станет ключевой на Мюнхенской конференции по безопасности, где союзники обсудят новую архитектуру безопасности. В то же время, создание собственного ядерного потенциала требует огромных инвестиций, инфраструктуры и политической воли.

Ситуацию усугубляют и политические риски. Во Франции оппозиционные политики, в частности, Марин Ле Пен и Жордан Барделла, выступают против общего ядерного щита.

На фоне роста глобальной нестабильности Европа вынуждена готовиться к новой реальности – миру, где гарантии безопасности больше не безусловны, а выживание зависит от собственной силы.

Читайте на портале "Комментарии" — НАТО не готово к современной войне: в чем обнаружили самые слабые места.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-13/europe-rethinks-nuclear-weapons-after-us-delivers-reality-check
